https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021704184.html
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:18:00+03:00
2025-06-09T07:18:00+03:00
2025-06-09T07:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 504 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 234 беспилотника, над Горловкой - 270", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что только в День русского языка, 6 июня, в небе над Горловкой было перехвачено 120 БПЛА противника, среди которых были как FPV-дроны, так и ударные БПЛА типа "летающее крыло". В Донецке противником была предпринята атака электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального управления ФСБ России.
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в мире, россия, горловка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
ФСБ: более 500 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю