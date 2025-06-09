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В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021704184.html
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников
Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:18:00+03:00
2025-06-09T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
горловка
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 504 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 234 беспилотника, над Горловкой - 270", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что только в День русского языка, 6 июня, в небе над Горловкой было перехвачено 120 БПЛА противника, среди которых были как FPV-дроны, так и ударные БПЛА типа "летающее крыло". В Донецке противником была предпринята атака электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального управления ФСБ России.
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701481.html
россия
горловка
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в мире, россия, горловка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

ФСБ: более 500 атак украинских БПЛА сорвали в ДНР за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 504 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 234 беспилотника, над Горловкой - 270", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что только в День русского языка, 6 июня, в небе над Горловкой было перехвачено 120 БПЛА противника, среди которых были как FPV-дроны, так и ударные БПЛА типа "летающее крыло".
В Донецке противником была предпринята атака электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа.
Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального управления ФСБ России.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами
06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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