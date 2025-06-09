https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021704184.html

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:18:00+03:00

2025-06-09T07:18:00+03:00

2025-06-09T07:18:00+03:00

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горловка

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Более 500 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 504 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 234 беспилотника, над Горловкой - 270", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что только в День русского языка, 6 июня, в небе над Горловкой было перехвачено 120 БПЛА противника, среди которых были как FPV-дроны, так и ударные БПЛА типа "летающее крыло". В Донецке противником была предпринята атака электроподстанции ударным беспилотником самолетного типа. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального управления ФСБ России.

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701481.html

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горловка

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в мире, россия, горловка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии