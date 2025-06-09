https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021702968.html

Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области

Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области - РИА Новости, 09.06.2025

Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области

Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:03:00+03:00

2025-06-09T07:03:00+03:00

2025-06-09T11:47:00+03:00

нижегородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

глеб никитин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин."Сегодня ночью силы и средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над несколькими районами Нижегородской области. На одной из территорий обломки упали на придомовой территории, специалисты осматривают место, по предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, в том числе 13 - над Нижегородской областью.

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html

нижегородская область

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нижегородская область, происшествия, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф)