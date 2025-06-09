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Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области
Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области - РИА Новости, 09.06.2025
Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области
Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:03:00+03:00
2025-06-09T07:03:00+03:00
2025-06-09T11:47:00+03:00
нижегородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин."Сегодня ночью силы и средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над несколькими районами Нижегородской области. На одной из территорий обломки упали на придомовой территории, специалисты осматривают место, по предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, в том числе 13 - над Нижегородской областью.
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html
нижегородская область
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нижегородская область, происшествия, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глеб Никитин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области
Никитин: обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области