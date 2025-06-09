https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701481.html
ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами
ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами - РИА Новости, 09.06.2025
ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:18:00+03:00
2025-06-09T06:18:00+03:00
2025-06-09T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
нижегородская область
брянская область
чувашская республика (чувашия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что по 13 беспилотников были уничтожены над Курской и Нижегородской областями, а также по 9 девять аппаратов сбиты над Воронежской и Орловской. По два БПЛА нейтрализованы над территориями Брянской области и Чувашской Республики, а также один - над Белгородской областью.
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html
белгородская область
россия
нижегородская область
брянская область
чувашская республика (чувашия)
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белгородская область, россия, безопасность, нижегородская область, брянская область, чувашская республика (чувашия), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Нижегородская область, Брянская область, Чувашская Республика (Чувашия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА над семью регионами