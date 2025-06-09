https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701481.html

ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами

ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами - РИА Новости, 09.06.2025

ПВО ночью уничтожила 49 БПЛА над семью регионами

Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:18:00+03:00

2025-06-09T06:18:00+03:00

2025-06-09T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

нижегородская область

брянская область

чувашская республика (чувашия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что по 13 беспилотников были уничтожены над Курской и Нижегородской областями, а также по 9 девять аппаратов сбиты над Воронежской и Орловской. По два БПЛА нейтрализованы над территориями Брянской области и Чувашской Республики, а также один - над Белгородской областью.

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html

белгородская область

россия

нижегородская область

брянская область

чувашская республика (чувашия)

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белгородская область, россия, безопасность, нижегородская область, брянская область, чувашская республика (чувашия), министерство обороны рф (минобороны рф)