https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html
Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии
Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии - РИА Новости, 09.06.2025
Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии
Попытки применения БПЛА со стороны Украины зафиксированы утром на территории Чувашии, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:14:00+03:00
2025-06-09T06:14:00+03:00
2025-06-09T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Попытки применения БПЛА со стороны Украины зафиксированы утром на территории Чувашии, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Николаев."Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства удалось избежать жертв и пострадавших", - написал он в Telegram-канале.Николаев подчеркнул, что два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Кроме того, по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов - угрозы для людей нет.Глава республики отметил, что все службы работают в усиленном режиме, а ситуация находится под полным контролем.
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html
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украина, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии
Николаев: два БПЛА упали на территории предприятия АО "ВНИИР" в Чувашии