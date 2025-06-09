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ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника
ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 09.06.2025
ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника
Российская ПВО вечером 8 июня уничтожила 24 украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:15:00+03:00
2025-06-09T00:15:00+03:00
2025-06-09T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером 8 июня уничтожила 24 украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 над территорией Воронежской области и семь над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
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россия, безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО вечером сбили 24 БПЛА ВСУ над двумя регионами