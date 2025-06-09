https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html

ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника

ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 09.06.2025

ПВО вечером сбила 24 украинских беспилотника

Российская ПВО вечером 8 июня уничтожила 24 украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:15:00+03:00

2025-06-09T00:15:00+03:00

2025-06-09T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская ПВО вечером 8 июня уничтожила 24 украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 над территорией Воронежской области и семь над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250609/obstrel-2021685995.html

россия

белгородская область

воронежская область

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россия, безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)