https://ria.ru/20250609/beg-2021692512.html

Врач рассказал об опасности бега в жару

Врач рассказал об опасности бега в жару - РИА Новости, 09.06.2025

Врач рассказал об опасности бега в жару

Отрицательными последствиями бега в жару являются УФ-повреждения, тепловой удар, обезвоживание и негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:10:00+03:00

2025-06-09T03:10:00+03:00

2025-06-09T03:10:00+03:00

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отрицательными последствиями бега в жару являются УФ-повреждения, тепловой удар, обезвоживание и негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, рассказал РИА Новости доцент кафедры морфологии ИАМ Пироговского Университета Ярослав Гурин. "Бег в жаркую погоду может принести как пользу, так и вред - в зависимости от интенсивности тренировки, уровня подготовки организма и соблюдения мер предосторожности", - сказал агентству врач. Среди возможных отрицательных последствий бега в жару специалист выделил перегрев и тепловой удар. Так, при высокой температуре, особенно выше 30 градусов, организм может не справляться с охлаждением, что приводит к головокружению, тошноте и потере сознания. Гурин добавил, что бег в жару грозит обезвоживанием. Усиленное потоотделение ведет к потере жидкости и электролитов, что может вызвать судороги, слабость и нарушение работы сердца. "Удар по сердечно-сосудистой системе: жара увеличивает нагрузку на сердце, что опасно для людей с гипертонией или другими сердечными проблемами. Солнечные ожоги и УФ-повреждения: длительное пребывание на солнце без защиты повышает риск ожогов и долгосрочных повреждений кожи", - отметил врач. Доцент уточнил, что среди положительных сторон бега на жаре - улучшение терморегуляции: регулярные тренировки в тепле помогают организму адаптироваться к высоким температурам, улучшая потоотделение и кровообращение. По словам специалиста, бег в сложных условиях также усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может способствовать росту выносливости. "Ускорение метаболизма: в жаре организм тратит больше энергии на охлаждение, что может способствовать сжиганию калорий. Психологическая закалка: преодоление дискомфорта укрепляет ментальную устойчивость", - объяснил Гурин. Для того, чтобы бегать на жаре без последствий для здоровья, врач советует выбирать правильное время: утром до 10.00 или вечером после 18.00. Также до, во время и после пробежки нужно пить воду, желательно с электролитами. "Носите легкую, дышащую одежду: светлые цвета, головной убор, солнцезащитные очки. Снижайте интенсивность: в жару лучше бегать в спокойном темпе, сократить дистанцию. Обязательно слушайте организм: при головокружении, слабости или тошноте немедленно остановитесь", - заключил специалист.

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https://ria.ru/20250603/vrach-2020579958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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