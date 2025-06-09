https://ria.ru/20250609/bastrykin-2021850148.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений об избиении ветерана СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений об избиении ветерана СВО - РИА Новости, 09.06.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений об избиении ветерана СВО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения информации об избиении подростками участника СВО... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:58:00+03:00
2025-06-09T17:58:00+03:00
2025-06-09T17:58:00+03:00
происшествия
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алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 9 июн – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения информации об избиении подростками участника СВО и его жены в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В средствах массовой информации сообщается, что в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Отмечается, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину. Когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ей также были причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту следователи СУСК России по Алтайскому краю проводят процессуальную проверку (ст. 213 УК РФ). "Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело, дав надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) органов профилактики, и представить доклад по доводам публикации", – говорится в сообщении. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html
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происшествия, россия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений об избиении ветерана СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело после информации об избиении участника СВО