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На Западе раскрыли реальную причину атак Киева на российские аэродромы
На Западе раскрыли реальную причину атак Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 09.06.2025
На Западе раскрыли реальную причину атак Киева на российские аэродромы
Украина атаками на российские аэродромы хотела убедить Запад, что она все еще "в строю", заявил канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:54:00+03:00
2025-06-09T22:54:00+03:00
2025-06-09T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина атаками на российские аэродромы хотела убедить Запад, что она все еще "в строю", заявил канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу и что она должна получить еще больше военной поддержки от США в дополнение к десяткам миллиардов долларов, которые ей уже выдали", — отметил он.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021311605.html
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украина, киев, сша, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, в мире
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На Западе раскрыли реальную причину атак Киева на российские аэродромы
Мате: Киев атаками на аэродромы в РФ хотел убедить Запад дать ему больше денег