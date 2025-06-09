https://ria.ru/20250609/ataka-2021896462.html

Украинские беспилотники атакуют Брянскую область

Украинские беспилотники атакуют Брянскую область - РИА Новости, 09.06.2025

Украинские беспилотники атакуют Брянскую область

Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:29:00+03:00

2025-06-09T22:29:00+03:00

2025-06-09T22:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

пво

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

брянская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, пво