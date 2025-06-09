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Украинские беспилотники атакуют Брянскую область - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 09.06.2025 (обновлено: 22:40 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ataka-2021896462.html
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область - РИА Новости, 09.06.2025
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область
Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:29:00+03:00
2025-06-09T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
пво
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, ПВО
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область

Богомаз: силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА по территории Брянской Области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазПВО
 
 
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