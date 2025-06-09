https://ria.ru/20250609/ataka-2021896462.html
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область - РИА Новости, 09.06.2025
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область
Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:29:00+03:00
2025-06-09T22:29:00+03:00
2025-06-09T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
пво
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО отражают вражескую атаку с применением БПЛА в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, ПВО
Украинские беспилотники атакуют Брянскую область
Богомаз: силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА по территории Брянской Области