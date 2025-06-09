https://ria.ru/20250609/ashdod-2021891857.html

Перехваченное ВМС Израиля судно "Мадлен" с Тунберг прибыло в Ашдод

Перехваченное ВМС Израиля судно "Мадлен" с Тунберг прибыло в Ашдод - РИА Новости, 09.06.2025

Перехваченное ВМС Израиля судно "Мадлен" с Тунберг прибыло в Ашдод

Судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами, которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:38:00+03:00

2025-06-09T21:38:00+03:00

2025-06-09T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами, которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло в израильский порт Ашдод, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. "Направлявшееся в Газу судно, везшее 12 активистов и гуманитарную помощь, достигло израильского судна Ашдод в понедельник", - говорится в материале агентства. По данным Франс Пресс, "Мадлен" прибыло в Ашдод в сопровождении израильских ВМС примерно в 20.45 мск. Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ашдод, египет, грета тунберг