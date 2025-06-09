Перехваченное ВМС Израиля судно "Мадлен" с Тунберг прибыло в Ашдод
AFP: судно "Мадлен" с активисткой Гретой Тунберг прибыло в порт Ашдод в Израиле
© Фото : Israel Foreign MinistryЭкоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
© Фото : Israel Foreign Ministry
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна "Мадлен"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Судно "Мадлен" с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами, которое было перехвачено военно-морскими силами Израиля, прибыло в израильский порт Ашдод, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
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"Направлявшееся в Газу судно, везшее 12 активистов и гуманитарную помощь, достигло израильского судна Ашдод в понедельник", - говорится в материале агентства.
По данным Франс Пресс, "Мадлен" прибыло в Ашдод в сопровождении израильских ВМС примерно в 20.45 мск.
Парусное судно, на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.