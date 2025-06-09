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Суд продлил арест бывшему брянскому замгубернатора и его сыну - РИА Новости, 09.06.2025
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15:23 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/arest-2021810702.html
Суд продлил арест бывшему брянскому замгубернатора и его сыну
Суд продлил арест бывшему брянскому замгубернатора и его сыну - РИА Новости, 09.06.2025
Суд продлил арест бывшему брянскому замгубернатора и его сыну
Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:23:00+03:00
2025-06-09T15:23:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
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ТУЛА, 9 июн – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 августа 2025 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Сергею и Антону Тимошенко продлили срок содержания под стражей по 13 августа", - сказал собеседник агентства. Сергея Тимошенко задержали в середине марта текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника.
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
https://ria.ru/20250609/krasnojarsk-2021760533.html
брянская область
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происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
Суд продлил арест бывшему брянскому замгубернатора и его сыну

Бывшему замгубернатора Брянской области Тимошенко продлили арест до 13 августа

© Фото : Правительство Брянской областиБывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Правительство Брянской области
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Архивное фото
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ТУЛА, 9 июн – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 августа 2025 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
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"Сергею и Антону Тимошенко продлили срок содержания под стражей по 13 августа", - сказал собеседник агентства.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке
1 мая, 06:17
Сергея Тимошенко задержали в середине марта текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.
По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет
12:34
 
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