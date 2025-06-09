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Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха - РИА Новости, 09.06.2025
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11:16 09.06.2025 (обновлено: 11:22 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/allergiya-2021739200.html
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха
Проводить ежедневную влажную уборку в квартире, чаще менять повседневную одежду и использовать москитные сетки на окнах рекомендуется для того, чтобы... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:16:00+03:00
2025-06-09T11:22:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проводить ежедневную влажную уборку в квартире, чаще менять повседневную одежду и использовать москитные сетки на окнах рекомендуется для того, чтобы минимизировать симптомы аллергии и избежать контакта с аллергенами в период цветения тополя, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Сокращайте время нахождения на улице, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда уровень пуха в воздухе повышен. Проводите ежедневную влажную уборку до трех раз в день. Закройте окна и старайтесь избегать попадания пуха в помещения, используя москитные сетки. По возвращению домой следует тщательно умыться, а лучше - принять душ и промыть нос", - рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют менять и стирать повседневную одежду и постельное белье как можно чаще, проводить регулярную чистку и обслуживание вентиляционных систем, а также протирать оргтехнику на рабочем месте. В случае проявления аллергии в Роспотребнадзоре рекомендуют не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу. "Кроме того, вне сезона цветения полезно вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе и получать положительные эмоции", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250601/allergiya-2020296501.html
https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха

Роспотребнадзор посоветовал аллергикам делать влажные уборки при цветении тополя

© Фото : Unsplash/Brittany ColetteАллергия у мужчины
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Unsplash/Brittany Colette
Аллергия у мужчины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проводить ежедневную влажную уборку в квартире, чаще менять повседневную одежду и использовать москитные сетки на окнах рекомендуется для того, чтобы минимизировать симптомы аллергии и избежать контакта с аллергенами в период цветения тополя, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Сокращайте время нахождения на улице, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда уровень пуха в воздухе повышен. Проводите ежедневную влажную уборку до трех раз в день. Закройте окна и старайтесь избегать попадания пуха в помещения, используя москитные сетки. По возвращению домой следует тщательно умыться, а лучше - принять душ и промыть нос", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют менять и стирать повседневную одежду и постельное белье как можно чаще, проводить регулярную чистку и обслуживание вентиляционных систем, а также протирать оргтехнику на рабочем месте.
В случае проявления аллергии в Роспотребнадзоре рекомендуют не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу.
"Кроме того, вне сезона цветения полезно вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе и получать положительные эмоции", - добавили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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