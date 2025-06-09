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Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали - РИА Новости, 09.06.2025
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21:41 09.06.2025
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Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали
Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали - РИА Новости, 09.06.2025
Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали
Аккаунт президента Парагвая Сантьяго Пеньи в соцсети X, с которого в понедельник предлагалось получить биткоины по указанной в публикации ссылке, мог быть... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:41:00+03:00
2025-06-09T21:41:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аккаунт президента Парагвая Сантьяго Пеньи в соцсети X, с которого в понедельник предлагалось получить биткоины по указанной в публикации ссылке, мог быть взломан, сообщает правительство страны. Последний пост в профиле лидера Парагвая в соцсети X был опубликован в понедельник. В нем говорится, что жители страны могут получить биткоины, также указывается ссылка, по которой это предлагается сделать. "Информируем о том, что профиль президента республики показывает аномальную активность, что может свидетельствовать о неавторизованном доступе", - говорится в сообщении правительства, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что власти пытаются прояснить ситуацию. Правительство просит граждан не обращать внимание на недавние посты президента.
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в мире, технологии, парагвай
В мире, Технологии, Парагвай
Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали

Правительство Парагвая: аккаунт президента в соцсети X, возможно, взломали

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкАсунсьон, столица Парагвая
Асунсьон, столица Парагвая - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Асунсьон, столица Парагвая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аккаунт президента Парагвая Сантьяго Пеньи в соцсети X, с которого в понедельник предлагалось получить биткоины по указанной в публикации ссылке, мог быть взломан, сообщает правительство страны.
Последний пост в профиле лидера Парагвая в соцсети X был опубликован в понедельник. В нем говорится, что жители страны могут получить биткоины, также указывается ссылка, по которой это предлагается сделать.
"Информируем о том, что профиль президента республики показывает аномальную активность, что может свидетельствовать о неавторизованном доступе", - говорится в сообщении правительства, опубликованном в соцсети X.
Отмечается, что власти пытаются прояснить ситуацию. Правительство просит граждан не обращать внимание на недавние посты президента.
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