https://ria.ru/20250609/akkaunt-2021892092.html

Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали

Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали - РИА Новости, 09.06.2025

Аккаунт президента Парагвая в соцсети X, возможно, взломали

Аккаунт президента Парагвая Сантьяго Пеньи в соцсети X, с которого в понедельник предлагалось получить биткоины по указанной в публикации ссылке, мог быть... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:41:00+03:00

2025-06-09T21:41:00+03:00

2025-06-09T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аккаунт президента Парагвая Сантьяго Пеньи в соцсети X, с которого в понедельник предлагалось получить биткоины по указанной в публикации ссылке, мог быть взломан, сообщает правительство страны. Последний пост в профиле лидера Парагвая в соцсети X был опубликован в понедельник. В нем говорится, что жители страны могут получить биткоины, также указывается ссылка, по которой это предлагается сделать. "Информируем о том, что профиль президента республики показывает аномальную активность, что может свидетельствовать о неавторизованном доступе", - говорится в сообщении правительства, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что власти пытаются прояснить ситуацию. Правительство просит граждан не обращать внимание на недавние посты президента.

https://ria.ru/20250409/argentina-2010133766.html

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в мире, технологии, парагвай