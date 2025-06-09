https://ria.ru/20250609/advokat-2021697584.html

Адвокат рассказала, как при разводе делятся ценные бумаги

Адвокат рассказала, как при разводе делятся ценные бумаги - РИА Новости, 09.06.2025

Адвокат рассказала, как при разводе делятся ценные бумаги

Делить ценные бумаги при разводе в суде долго и дорого, супругам лучше договориться заранее или заключить брачный договор, рассказала РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:15:00+03:00

2025-06-09T05:15:00+03:00

2025-06-09T05:15:00+03:00

жилье

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татьяна кузьминова

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Делить ценные бумаги при разводе в суде долго и дорого, супругам лучше договориться заранее или заключить брачный договор, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "В соответствии со статье 128 Гражданского кодекса РФ ценные бумаги признаются имуществом. Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ, ценные бумаги - это такое же совместно нажитое имущество, как и любое иное. В отношении любых ценных бумаг будет действовать общее правило: если приобретены до брака, подарены или завещаны - являются личным имуществом супруга и не подлежат разделу", - отметила адвокат. Кузьминова пояснила, что если ценные бумаги приобретены в период брака за счет совместных денежных средств - будут делиться поровну. Если же они приобретены за счет личных денежных средств (и, например, были накоплены на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) - это будет необходимо доказывать в судебной инстанции. При этом проценты и дивиденды также подлежат разделу в суде, либо же необходимо будет доказывать, что все потрачено в период брака и не на личные нужды, а на нужды семьи, напомнила она. "Правовой совет - договариваться до расторжения брака и заключать или соглашение о разделе имущества, или брачный договор. В остальных случаях - это раздел имущества в суде: долго и дорого", - подчеркнула адвокат.

https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html

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жилье, россия, татьяна кузьминова