Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО
Жога назвал выход российских войск на западную границу ДНР историческим событием
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
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"Историческое событие для дончан и всей нашей страны… Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия – это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей", - написал Жога в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.
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