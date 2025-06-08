https://ria.ru/20250608/zhoga-2021655713.html

Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО

Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025

Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО

Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:22:00+03:00

2025-06-08T18:22:00+03:00

2025-06-08T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

свердловская область

артем жога

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976329516_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_5e9dd660d08d954fa0e0e1f448082a2c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. "Историческое событие для дончан и всей нашей страны… Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия – это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей", - написал Жога в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, свердловская область, артем жога, вооруженные силы украины