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Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/zhoga-2021655713.html
Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО
Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025
Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО
Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:22:00+03:00
2025-06-08T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
свердловская область
артем жога
вооруженные силы украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. "Историческое событие для дончан и всей нашей страны… Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия – это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей", - написал Жога в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, свердловская область, артем жога, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Свердловская область, Артем Жога, Вооруженные силы Украины
Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО

Жога назвал выход российских войск на западную границу ДНР историческим событием

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выход подразделений группировки войск "Центр" на западную границу ДНР является историческим событием для дончан и России, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«
"Историческое событие для дончан и всей нашей страны… Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия – это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей", - написал Жога в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСвердловская областьАртем ЖогаВооруженные силы Украины
 
 
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