https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021675290.html

На Украине вышли из себя из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

На Украине вышли из себя из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

На Украине вышли из себя из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

Отказ Украины забрать у России тела военнослужащих ВСУ говорит о том, что Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы, для него главной целью... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:53:00+03:00

2025-06-08T21:53:00+03:00

2025-06-08T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ Украины забрать у России тела военнослужащих ВСУ говорит о том, что Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы, для него главной целью является собственное выживание, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Упаковали в бус — отвезли на убой — отказались забирать останки. Зеленскому вы давно не нужны — ни живые, ни мертвые. Ему нужно только выжить — за счет живых и мертвых", — заявил он.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье Зорин сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. По его словам, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021670807.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины