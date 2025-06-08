https://ria.ru/20250608/zelenskij-2021684053.html
Зеленский осознает, что проигрывает России, считает американский сенатор
Зеленский осознает, что проигрывает России, считает американский сенатор - РИА Новости, 08.06.2025
Зеленский осознает, что проигрывает России, считает американский сенатор
Владимир Зеленский осознает, что терпит поражение в конфликте с РФ, поэтому пытается втянуть в него НАТО, заявил американский сенатор Томми Табервилл... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:49:00+03:00
2025-06-08T23:49:00+03:00
2025-06-08T23:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что терпит поражение в конфликте с РФ, поэтому пытается втянуть в него НАТО, заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама). "В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этой войне самостоятельно. Он понимает, что проигрывает", - заявил Табервилл, отвечая на соответствующий вопрос в интервью радиостанции WABC. По словам Табервилла, Киев целенаправленно пошел на эскалацию конфликта, атаковав аэродромы РФ. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, амурская область, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Киев, Амурская область, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Зеленский осознает, что проигрывает России, считает американский сенатор
Сенатор Табервилл считает, что Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ