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В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов - РИА Новости, 08.06.2025
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15:40 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/zaderzhanie-2021637932.html
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов - РИА Новости, 08.06.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов
Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:40:00+03:00
2025-06-08T15:40:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
волжский
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ВОЛГОГРАД, 8 июн - РИА Новости. Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с применением средств слижения, квадрокоптеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении серии краж из квартир и частных домовладений", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, подозреваемые с ноября 2024 года совершали кражи в частных домах и квартирах в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Отмечается, что выбрав объект, они следили за хозяевами жилья, изучали системы охраны, используя радиостанции, квадрокоптеры, средствами слежения и оборудование, которое помогает беспрепятственно проникать в дома. По данным полиции, воры забирали все ценные вещи, деньги и дорогую одежду. Отмечается, что задержанные могут иметь отношение к 14 подобным кражам. У подозреваемых в ходе обыска изъято более одного миллиона рублей, около сотни наименований ювелирных изделий, сотовые телефоны, бытовая техника.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, волжский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов

Полиция задержала группу воров, грабивших дома в элитных поселках в Волгограде

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 июн - РИА Новости. Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с применением средств слижения, квадрокоптеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
«
"Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении серии краж из квартир и частных домовладений", - говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, подозреваемые с ноября 2024 года совершали кражи в частных домах и квартирах в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Отмечается, что выбрав объект, они следили за хозяевами жилья, изучали системы охраны, используя радиостанции, квадрокоптеры, средствами слежения и оборудование, которое помогает беспрепятственно проникать в дома. По данным полиции, воры забирали все ценные вещи, деньги и дорогую одежду. Отмечается, что задержанные могут иметь отношение к 14 подобным кражам. У подозреваемых в ходе обыска изъято более одного миллиона рублей, около сотни наименований ювелирных изделий, сотовые телефоны, бытовая техника.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО
30 октября 2024, 03:26
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьВолжскийФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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