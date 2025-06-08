https://ria.ru/20250608/zaderzhanie-2021637932.html

В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов

В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов - РИА Новости, 08.06.2025

В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов

Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:40:00+03:00

2025-06-08T15:40:00+03:00

2025-06-08T15:40:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

волжский

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОЛГОГРАД, 8 июн - РИА Новости. Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с применением средств слижения, квадрокоптеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении серии краж из квартир и частных домовладений", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, подозреваемые с ноября 2024 года совершали кражи в частных домах и квартирах в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Отмечается, что выбрав объект, они следили за хозяевами жилья, изучали системы охраны, используя радиостанции, квадрокоптеры, средствами слежения и оборудование, которое помогает беспрепятственно проникать в дома. По данным полиции, воры забирали все ценные вещи, деньги и дорогую одежду. Отмечается, что задержанные могут иметь отношение к 14 подобным кражам. У подозреваемых в ходе обыска изъято более одного миллиона рублей, около сотни наименований ювелирных изделий, сотовые телефоны, бытовая техника.

https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, волгоградская область, волжский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)