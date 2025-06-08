https://ria.ru/20250608/zaderzhanie-2021637932.html
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов - РИА Новости, 08.06.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов
Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:40:00+03:00
2025-06-08T15:40:00+03:00
2025-06-08T15:40:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
волжский
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 июн - РИА Новости. Полиция задержала пятерых ранее судимых человек, которых подозревают в совершении серии краж в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда и пригорода с применением средств слижения, квадрокоптеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении серии краж из квартир и частных домовладений", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, подозреваемые с ноября 2024 года совершали кражи в частных домах и квартирах в элитных поселках и жилищных комплексах Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Отмечается, что выбрав объект, они следили за хозяевами жилья, изучали системы охраны, используя радиостанции, квадрокоптеры, средствами слежения и оборудование, которое помогает беспрепятственно проникать в дома. По данным полиции, воры забирали все ценные вещи, деньги и дорогую одежду. Отмечается, что задержанные могут иметь отношение к 14 подобным кражам. У подозреваемых в ходе обыска изъято более одного миллиона рублей, около сотни наименований ювелирных изделий, сотовые телефоны, бытовая техника.
https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html
волгоград
волгоградская область
волжский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, волжский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Волгограде задержали подозреваемых в кражах из элитных домов
Полиция задержала группу воров, грабивших дома в элитных поселках в Волгограде