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По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 08.06.2025 (обновлено: 23:00 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 08.06.2025
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
Удар нанесен по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:53:00+03:00
2025-06-08T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
нежин
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар нанесен по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Нежине в пригород, по тренировочной базе", - сказал он. Лебедев также сообщил о неподтвержденном ударе в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
нежин
черниговская область
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нежин, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Нежин, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье

По базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области нанесли удар

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские боевики. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар нанесен по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Нежине в пригород, по тренировочной базе", - сказал он.
Лебедев также сообщил о неподтвержденном ударе в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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9 апреля, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеНежинЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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