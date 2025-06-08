https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html

По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье

По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 08.06.2025

По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье

Удар нанесен по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:53:00+03:00

2025-06-08T22:53:00+03:00

2025-06-08T23:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

нежин

черниговская область

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар нанесен по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Нежине в пригород, по тренировочной базе", - сказал он. Лебедев также сообщил о неподтвержденном ударе в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html

нежин

черниговская область

украина

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нежин, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире