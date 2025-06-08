https://ria.ru/20250608/umerov-2021346748.html

"Больше, чем когда-либо". Умеров привез из Брюсселя "победу" для Киева

"Больше, чем когда-либо". Умеров привез из Брюсселя "победу" для Киева - РИА Новости, 08.06.2025

"Больше, чем когда-либо". Умеров привез из Брюсселя "победу" для Киева

На этой неделе состоялось очередное заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Киевские власти спешат обрадовать население радужными итогами... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Давид Нармания. На этой неделе состоялось очередное заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Киевские власти спешат обрадовать население радужными итогами. Но есть обстоятельства, которые омрачают радость Банковой. О том, чем обернулась встреча, — в материале РИА Новости.Новые рекорды"Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны", — поспешил отрапортовать министр обороны Украины Рустем Умеров по завершении переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Цифры действительно рекордные, но есть нюанс: таких показателей удалось добиться в первую очередь за счет апрельского саммита, где западные партнеры пообещали Киеву более 21 миллиарда евро.Нынешние результаты скромнее — спонсоры анонсировали поставки более чем на восемь миллиардов.Что привезет Умеров?Большая часть этой суммы — заслуга Берлина. Германия профинансирует "производство дальнобойного вооружения на Украине" и передаст ВСУ системы ПВО и другое оружие. Всего на эти цели немцы потратят пять миллиардов евро — решение уже одобрил бундестаг. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в тот же день заявил, что первые системы, произведенные на Украине за немецкие деньги, ВСУ смогут использовать через несколько недель. На фоне споров о поставках немецких ракет Taurus такая информация в России воспринимается крайне скептично."Не секрет, что предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима практически уничтожены ракетно-бомбовыми ударами армии России. В такой ситуации создание нового вида дальнобойного оружия на Украине малореально", — заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, речь может идти о доработанных версиях ракет Taurus.Поддержка других партнеров Киева выглядит значительно скромнее:Перемены в ВашингтонеЕсть еще одно обстоятельство, которое важно отметить на полях бравурных отчетов Умерова. "Рамштайн" действительно играет важную координирующую роль в поддержке Украины, но далеко не вся даже военная помощь поступает через него. Значительная часть поставляется в рамках двусторонних договоренностей. Только европейские страны ежегодно в среднем оказывают помощи ВСУ на 44 миллиарда евро — это ощутимо больше, даже чем в нынешнем, рекордном для "Рамштайна" году.Ключевым донором помощи для Украины, несмотря на усилия Европы, все равно оставались США. Вашингтон с января 2022-го по февраль 2025 года потратил на ВСУ 64,6 миллиарда евро — это первое место с громадным отрывом. На втором — Германия с 12,6 миллиарда, в пять раз меньше.И вот здесь для Банковой начинаются тревожные новости. США, судя по всему, решили дистанцироваться от проблемного вопроса — если не от помощи Украине, то как минимум от формата "Рамштайн".Трамп неоднозначно высказывался и о помощи Киеву, и о сотрудничестве с европейскими партнерами по НАТО. В случае с "Рамштайном" эти две темы пересеклись, и политика новой администрации существенно отличается от действий Белого дома при Джо Байдене.Это легко заметить даже на примере участия министра обороны США Пита Хегсета в заседаниях. На первой встрече после назначения он присутствовал лично, но она проходила под председательством британцев, а не американцев, как раньше. В апреле он не нашел времени для поездки и подключился к заседанию онлайн. А на последнем саммите в Брюсселе не сделал и этого — США представлял посол при НАТО Мэтью Витакер.В Пентагоне объяснили это решение загруженным графиком. Правда, Хегсет приехал в Брюссель уже на следующий день — на встречу министров обороны Североатлантического альянса.Помимо церемониальных признаков дистанцирования США от Украины, есть и вполне осязаемые — после прихода Трампа Вашингтон не выделял никаких новых пакетов помощи, все поставки были одобрены еще при Байдене."А что теряем от того, что нет сегодня Штатов? Теряем американский военный потенциал, это понятно, — констатировал украинский эксперт, политолог Института мировой политики Евгений Магда. — Но мы его и так и так теряем. Просто Соединенные Штаты сворачивают свое участие в безопасности. Поэтому отказ от "Рамштайна" — это производная, а не главная причина", — сказал он.Угрозы санкциямиНо для того чтобы сохранить поддержку на прежнем уровне после дистанцирования США из созданной ими же коалиции, партнерам Украины по эту сторону Атлантики придется потрудиться."Чтобы заместить помощь США, <…> Европе нужно увеличить объемы ежегодной помощи до 82 миллиардов евро", — подсчитали эксперты из Кильского института мировой экономики в своем докладе.И если с финансовой точки зрения это представляется сложной, но выполнимой задачей — в том же документе отмечается, что это всего лишь 0,21% от суммарного ВВП европейских стран, то в промышленном отношении задача гораздо сложнее.По некоторым статьям на долю США приходилось 70% помощи для ВСУ: ключевую роль американцы играли в поставках Киеву РСЗО (86% от общего объема), снарядов для артиллерии (82%); ПВО (70%) и легкой бронированной техники (70%).Деньгами Европа в теории может компенсировать решение США сократить помощь. А вот "железом" это будет сделать сложнее — европейский ВПК не способен заместить столь масштабные поставки на данном этапе.Однако пока США не заявили о своем решении полностью прекратить поддержку Киева. Да, Дональд Трамп пригрозил, что в случае провала переговоров между Россией и Украиной Белый дом может ввести санкции против обеих стран, но насколько подобный сценарий реален, пока судить сложно. Вероятно, свет на этот вопрос прольет предстоящий саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

https://ria.ru/20250601/taurus-2019959487.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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