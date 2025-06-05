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В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева - РИА Новости, 05.06.2025
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09:39 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/oruzhie-2021025936.html
В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева
В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:39:00+03:00
2025-06-05T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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борис писториус
леонид ивлев
рустем умеров
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя. Ранее Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. "Заявление Писториуса рассчитано больше на медийный эффект запугивания, в условиях переговоров между Россией и Украиной, нежели чем на реальное применение на поле боя. Не секрет, что предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима практически уничтожены ракетно-бомбовыми ударами армии России. В такой ситуации создание нового вида дальнобойного оружия на Украине малореально", - сказал РИА Новости Ивлев. По его мнению, скорее всего, именно военные заводы ФРГ проводят такие доработки, выдавая их за совместную германо-украинскую продукцию. "В том числе для применения самолетами ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, а не только англо-французских ракет Storm Shadow\SCALP. Так что ВСУ в "лучших традициях" киевского режима продолжит воевать оружием и боеприпасами стран НАТО", - отметил Ивлев и добавил, что российские войска к этому готовы и уже накопили большой опыт превращения оружия западноевропейских стран в сырье для отечественных металлургических заводов. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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украина, германия, россия, борис писториус, леонид ивлев, рустем умеров, вооруженные силы украины, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Леонид Ивлев, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева

Депутат Ивлев: слова Писториуса о новом оружии для ВСУ рассчитаны на запугивание

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя.
Ранее Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель.
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"Заявление Писториуса рассчитано больше на медийный эффект запугивания, в условиях переговоров между Россией и Украиной, нежели чем на реальное применение на поле боя. Не секрет, что предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима практически уничтожены ракетно-бомбовыми ударами армии России. В такой ситуации создание нового вида дальнобойного оружия на Украине малореально", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его мнению, скорее всего, именно военные заводы ФРГ проводят такие доработки, выдавая их за совместную германо-украинскую продукцию.
"В том числе для применения самолетами ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, а не только англо-французских ракет Storm Shadow\SCALP. Так что ВСУ в "лучших традициях" киевского режима продолжит воевать оружием и боеприпасами стран НАТО", - отметил Ивлев и добавил, что российские войска к этому готовы и уже накопили большой опыт превращения оружия западноевропейских стран в сырье для отечественных металлургических заводов.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусЛеонид ИвлевРустем УмеровВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТО
 
 
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