В Госдуме прокомментировали слова Писториуса о новом оружии для Киева
Депутат Ивлев: слова Писториуса о новом оружии для ВСУ рассчитаны на запугивание
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя.
"Заявление Писториуса рассчитано больше на медийный эффект запугивания, в условиях переговоров между Россией и Украиной, нежели чем на реальное применение на поле боя. Не секрет, что предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима практически уничтожены ракетно-бомбовыми ударами армии России. В такой ситуации создание нового вида дальнобойного оружия на Украине малореально", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его мнению, скорее всего, именно военные заводы ФРГ проводят такие доработки, выдавая их за совместную германо-украинскую продукцию.
"В том числе для применения самолетами ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, а не только англо-французских ракет Storm Shadow\SCALP. Так что ВСУ в "лучших традициях" киевского режима продолжит воевать оружием и боеприпасами стран НАТО", - отметил Ивлев и добавил, что российские войска к этому готовы и уже накопили большой опыт превращения оружия западноевропейских стран в сырье для отечественных металлургических заводов.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.