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США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский - РИА Новости, 08.06.2025
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17:57 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021653158.html
США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский
США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский - РИА Новости, 08.06.2025
США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский
Вашингтон, выступая против роста военных расходов НАТО на поддержку Украины, последовательно снижает ее роль в мировой политике и реализует стратегию перевода... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:57:00+03:00
2025-06-08T17:57:00+03:00
в мире
украина
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александр дубинский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вашингтон, выступая против роста военных расходов НАТО на поддержку Украины, последовательно снижает ее роль в мировой политике и реализует стратегию перевода украинско-российского конфликта в разряд региональных, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. По словам Дубинского, на саммите НАТО в Гааге европейцы хотят обосновать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП "российской угрозой", чтобы перенаправить часть средств на поддержку Украины. Однако США против такой формулировки в итоговом документе. "В целом - наблюдается системная политика США направленная на то, чтобы выдавить из мировой повестки Украину на периферию. Понижение статуса войны в Украине до регионального "междусобойчика" позволит США отключиться от этой проблемы и участвовать в ней в самых общих чертах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, украина, сша, гаага, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, нато, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Гаага, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский

Дубинский: США снижают роль Украину в политике, переводя конфликт в региональный

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вашингтон, выступая против роста военных расходов НАТО на поддержку Украины, последовательно снижает ее роль в мировой политике и реализует стратегию перевода украинско-российского конфликта в разряд региональных, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
По словам Дубинского, на саммите НАТО в Гааге европейцы хотят обосновать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП "российской угрозой", чтобы перенаправить часть средств на поддержку Украины. Однако США против такой формулировки в итоговом документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
30 мая, 08:00
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"В целом - наблюдается системная политика США направленная на то, чтобы выдавить из мировой повестки Украину на периферию. Понижение статуса войны в Украине до регионального "междусобойчика" позволит США отключиться от этой проблемы и участвовать в ней в самых общих чертах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа.
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
НАТО больше беспокоит не Украина, а собственный раскол, считает эксперт
4 июня, 11:44
 
В миреУкраинаСШАГаагаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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