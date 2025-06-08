https://ria.ru/20250608/ukraina-2021653158.html

США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский

США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский - РИА Новости, 08.06.2025

США вытесняют Украину с мировой арены, считает депутат Рады Дубинский

Вашингтон, выступая против роста военных расходов НАТО на поддержку Украины, последовательно снижает ее роль в мировой политике и реализует стратегию перевода... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:57:00+03:00

2025-06-08T17:57:00+03:00

2025-06-08T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вашингтон, выступая против роста военных расходов НАТО на поддержку Украины, последовательно снижает ее роль в мировой политике и реализует стратегию перевода украинско-российского конфликта в разряд региональных, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. По словам Дубинского, на саммите НАТО в Гааге европейцы хотят обосновать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП "российской угрозой", чтобы перенаправить часть средств на поддержку Украины. Однако США против такой формулировки в итоговом документе. "В целом - наблюдается системная политика США направленная на то, чтобы выдавить из мировой повестки Украину на периферию. Понижение статуса войны в Украине до регионального "междусобойчика" позволит США отключиться от этой проблемы и участвовать в ней в самых общих чертах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

https://ria.ru/20250604/nato--2020821241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, гаага, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, нато, верховная рада украины, евросоюз