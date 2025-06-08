https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html

СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации

СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации

В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:38:00+03:00

2025-06-08T17:38:00+03:00

2025-06-08T18:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

брянская область

олег григорьев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в ВСУ, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти. По словам главы общины Елены Симы, которые приводит издание, в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались. "К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна - ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - приводит ее слова издание. По ее данным, на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек. Она уточнила, что на момент создания общины в ней проживали 4,6 тысячи человек, к началу 2025 года там оставалось чуть меньше полутора тысяч человек. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250608/mid-2021650831.html

сумская область

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, украина, брянская область, олег григорьев, вооруженные силы украины