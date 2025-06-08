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СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 08.06.2025 (обновлено: 18:25 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html
СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации
СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации
В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:38:00+03:00
2025-06-08T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
брянская область
олег григорьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в ВСУ, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти. По словам главы общины Елены Симы, которые приводит издание, в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались. "К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна - ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - приводит ее слова издание. По ее данным, на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек. Она уточнила, что на момент создания общины в ней проживали 4,6 тысячи человек, к началу 2025 года там оставалось чуть меньше полутора тысяч человек. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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сумская область
украина
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в мире, сумская область, украина, брянская область, олег григорьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Брянская область, Олег Григорьев, Вооруженные силы Украины
СМИ: жители Сумской области отказываются эвакуироваться из-за мобилизации

Несколько украинцев из сумского приграничья не стали эвакуироваться из-за ТЦК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в ВСУ, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти.
По словам главы общины Елены Симы, которые приводит издание, в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались.
"К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна - ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - приводит ее слова издание.
По ее данным, на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек. Она уточнила, что на момент создания общины в ней проживали 4,6 тысячи человек, к началу 2025 года там оставалось чуть меньше полутора тысяч человек.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаБрянская областьОлег ГригорьевВооруженные силы Украины
 
 
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