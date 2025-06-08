https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html
СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время
СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время
Соединенные Штаты считают, что ответ России за теракты ВСУ будет представлять собой значительный многоцелевой удар, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:36:00+03:00
2025-06-08T10:36:00+03:00
2025-06-08T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что ответ России за теракты ВСУ будет представлять собой значительный многоцелевой удар, пишет агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США считают, что ответ (за теракт. — Прим. ред.) <...> пока не был реализован всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар", — говорится в материале.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, киев, в мире
Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Киев, В мире
СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время
Reuters: США ожидают значительного многоцелевого удара по Украине