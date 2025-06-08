https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html

СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время

СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ рассказали, чего США ожидают от России в ближайшее время

Соединенные Штаты считают, что ответ России за теракты ВСУ будет представлять собой значительный многоцелевой удар, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:36:00+03:00

2025-06-08T10:36:00+03:00

2025-06-08T16:42:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

украина

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975455593_0:137:949:671_1920x0_80_0_0_0389a0a828672d9443d33f836e1e29c5.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что ответ России за теракты ВСУ будет представлять собой значительный многоцелевой удар, пишет агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США считают, что ответ (за теракт. — Прим. ред.) <...> пока не был реализован всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар", — говорится в материале.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, украина, киев, в мире