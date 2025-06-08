https://ria.ru/20250608/turisty-2021674998.html

В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев

В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев - РИА Новости, 08.06.2025

В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев

Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья, водитель место аварии покинул, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:44:00+03:00

2025-06-08T21:44:00+03:00

2025-06-08T21:44:00+03:00

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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья, водитель место аварии покинул, сообщило в воскресенье агентство IHA. ДТП произошло в 08.30 мск на трассе D400 в районе Манавгата: водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел с трассы и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе: гражданка Казахстана и пятеро граждан ФРГ. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы. "Водителя микроавтобуса Рамазана У. на месте аварии не оказалось. Жандармы обнаружили его раненным в районе Гюндогду - по его словам, он покинул место ДТП, запаниковав", - пишет агентство. Водитель также госпитализирован, начата проверка по факту аварии.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html

анталья (провинция)

казахстан

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, анталья (провинция), казахстан, германия