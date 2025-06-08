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В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев - РИА Новости, 08.06.2025
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21:44 08.06.2025
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В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев
В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев - РИА Новости, 08.06.2025
В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев
Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья, водитель место аварии покинул, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:44:00+03:00
2025-06-08T21:44:00+03:00
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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья, водитель место аварии покинул, сообщило в воскресенье агентство IHA. ДТП произошло в 08.30 мск на трассе D400 в районе Манавгата: водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел с трассы и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе: гражданка Казахстана и пятеро граждан ФРГ. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы. "Водителя микроавтобуса Рамазана У. на месте аварии не оказалось. Жандармы обнаружили его раненным в районе Гюндогду - по его словам, он покинул место ДТП, запаниковав", - пишет агентство. Водитель также госпитализирован, начата проверка по факту аварии.
https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html
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в мире, авто, анталья (провинция), казахстан, германия
В мире, Авто, Анталья (провинция), Казахстан, Германия
В Анталье туристический автобус попал в ДТП, пострадали шестеро иностранцев

IHA: шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья, водитель место аварии покинул, сообщило в воскресенье агентство IHA.
ДТП произошло в 08.30 мск на трассе D400 в районе Манавгата: водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел с трассы и врезался в ограждение.
В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе: гражданка Казахстана и пятеро граждан ФРГ. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы.
«
"Водителя микроавтобуса Рамазана У. на месте аварии не оказалось. Жандармы обнаружили его раненным в районе Гюндогду - по его словам, он покинул место ДТП, запаниковав", - пишет агентство. Водитель также госпитализирован, начата проверка по факту аварии.
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