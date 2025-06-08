https://ria.ru/20250608/tsiskaridze-2021359112.html

Откровения 51-летнего Цискаридзе о депрессии, одиночестве и страхе

Откровения 51-летнего Цискаридзе о депрессии, одиночестве и страхе - РИА Новости, 08.06.2025

Откровения 51-летнего Цискаридзе о депрессии, одиночестве и страхе

Народный артист России в 51 год остается один. Почему звезда балета категорически отказывается от брака и детей? Какие трагедии за последние годы сломали... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:14:00+03:00

2025-06-08T09:14:00+03:00

2025-06-08T09:14:00+03:00

москва

тбилиси

санкт-петербург

константин хабенский

жерар депардье

большой театр

московское хореографическое училище

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471536_0:134:2827:1724_1920x0_80_0_0_a8c8b7fa5f614afdb4a0b05c61df712f.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Народный артист России в 51 год остается один. Почему звезда балета категорически отказывается от брака и детей? Какие трагедии за последние годы сломали легенду Большого театра? И что заставило его сказать: "Мне не хочется больше ни за что отвечать"? Откровения Цискаридзе поражают своей болезненной честностью.Тайна отца-дипломатаИстория семьи Цискаридзе начинается с загадки, которую артист раскрыл лишь недавно. Долгие годы считалось, что его отец — скрипач Максим Цискаридзе. Но в 2019-м Николай опроверг эту версию, а позже добавил пикантных деталей."Отец был дипломатом, его семья должна была быть образцово-показательной", — объяснил танцор причины сокрытия отцовства. Женатый мужчина из дипломатических кругов не мог афишировать внебрачную связь. Поэтому Николай остался без отца, которого никогда не знал."Я не общаюсь с отцом и с большей частью родни", — признавался артист, подчеркивая, что эта тема для него закрыта навсегда. Мужчину, который дал ему жизнь, но не взял на себя ответственность, Цискаридзе предпочитает не вспоминать.Интернациональное детство и бунт 10-летнего мальчикаПока мать работала, маленького Николая воспитывала няня-киевлянка. Эта женщина сыграла колоссальную роль в формировании будущей звезды. Женщина прививала ему любовь к литературе, песням, даже обучила вышиванию.Семья получилась пестрой: мать и сын — грузины, отчим-армянин Ишхан, няня-украинка. "Я — советский ребенок", — подчеркивал Цискаридзе многонациональность своего воспитания. Отчима он никогда не называл папой, но отзывался тепло: "Замечательный человек".В 1984 году10-летний Николай совершил поступок, который перевернул его жизнь. Родители видели его педагогом или юристом, но мальчик тайно подал документы в Тбилисское хореографическое училище.О своем решении он сообщил семье постфактум — настоящий бунт для советской интеллигентской семьи. Скандал был грандиозный, но педагоги быстро разглядели в ребенке талант и убедили родителей не препятствовать.Мать, которая пожертвовала всемЛамара Николаевна Цискаридзе стала центром вселенной своего сына. Физик и преподавательница, она родила Николая в 42 года, несмотря на диагноз бесплодия — настоящее чудо, как называл это сам артист."Все, что она делала с момента моего появления, было только для меня", — вспоминал Цискаридзе о женщине, которая стала для него всем. Ламара работала на атомной электростанции в Обнинске, потом преподавала физику и математику в тбилисской школе. Строгая, требовательная, но безгранично любящая.Когда сын выбрал балет, мать сначала противилась. Но поняв серьезность его намерений, пошла на невероятную жертву — бросила работу, оставила налаженный быт и переехала с сыном из Тбилиси в Москву. Только ради того, чтобы Николай учился в Московском хореографическом училище."Я всегда знал, что я самый любимый", — говорил артист о материнской любви, которая согревала его всю жизнь. Ламара водила сына на фильмы Феллини и балет "Жизель", прививая тонкий художественный вкус.Трагедия, которая сломалаСамое страшное произошло тогда, когда он меньше всего был к этому готов. 1994 год стал черной датой в жизни Цискаридзе. Ламара Николаевна скончалась от инсульта в 63 года, когда сыну было всего 21. Но даже умирая, она осталась верна себе.В реанимации мать дала взятку медсестре, чтобы ей сделали маникюр. "Не могу лежать в гробу неприбранной", — заявила женщина, которая даже перед смертью думала о том, как выглядит. "Я сказал: "Да, Цискаридзе, ты и тут выпендрилась"", — вспоминал Николай этот пронзительный момент.Но самое страшное ждало впереди. Из-за бюрократических сложностей прах матери больше месяца не могли похоронить в Тбилиси, как она просила. Николай танцевал спектакли в Большом театре, а дома стояла урна с прахом самого дорогого человека."От дня кремации до погребения прошло больше месяца. Я танцевал, а дома стояла урна", — признавался артист. Эта картина преследует его до сих пор.Испытание болезньюПомимо эмоциональных травм, артист пережил серьезные проблемы со здоровьем. В юности он месяц провел в больнице с заражением золотистым стафилококком, перенес десять операций. К нему даже приглашали священника — врачи не верили в выздоровление."Чудом остался жив", — признавался Цискаридзе, отмечая, что от того же недуга скончался сын Жерара Депардье. Физические испытания наложились на психологические, усугубив и без того сложное восприятие жизни.Позже были травмы, авария 2001 года, новые операции. Тело артиста изнашивалось от нагрузок, но он продолжал танцевать, превозмогая боль.Депрессия, которая чуть не убилаВ 2023-2024 годах накопленные за десятилетия потери дали о себе знать. Цискаридзе погрузился в тяжелейшую депрессию, которую он сам описывал как "настолько большую боль внутри, что не радует ничего — ни еда, ни отдых, ни подарки".Спасли друзья, которые не оставили его одного и поддержали в путешествии. Но след от этого периода остался навсегда — артист стал еще более замкнутым и осторожным в отношениях с людьми.Между Петербургом и МосквойСегодня Цискаридзе живет в бешеном ритме, разрываясь между двумя городами. Будни проводит в Санкт-Петербурге, где руководит Академией русского балета имени Вагановой. Выходные — в Москве: утром МХТ, вечером телевидение.Константин Хабенский предложил ему роль Людовика XIV в спектакле по булгаковской "Кабале святош". "Если когда-нибудь сойду с ума, то решусь на это", — так раньше отвечал Цискаридзе на предложения попробовать драматический театр. Время пришло.На сцену МХТ он выйдет под псевдонимом — каким именно, артист пока не раскрывает. В 51 год он решился на новый эксперимент, который может стать началом второй карьеры.Откровение, которое шокируетИ вот, на пике новых свершений, Цискаридзе сделал признание, которое объясняет многое. В интервью с Лаурой Джугелией артист впервые так откровенно рассказал, почему остается одиноким."Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность", — откровенно признался Николай.Причина такого отношения — череда потерь последних лет. "Я так устал вот за эти четыре года, пока умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности", — объяснил артист свой выбор.Теперь близкими он считает друзей и воспитанников. "Они всегда рядом, если нужна помощь", — говорит Цискаридзе о тех, кто заменил ему семью. Собственных детей у него нет, хотя он не исключает отцовства, если судьба распорядится иначе."Мне просто иногда очень жалко, что моих педагогов и родных уже нет. Я бы хотел что-то узнать, потому что уже вырос, уже могу их послушать. Я все время бежал, мне было не до них. Они что-то рассказывали, а я отвечал: "Потом расскажешь". А потом не случилось", — признался артист в горьком сожалении о несказанных словах и неуслышанных историях.

москва

тбилиси

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, тбилиси, санкт-петербург, константин хабенский, жерар депардье, большой театр, московское хореографическое училище