Откровения 51-летнего Цискаридзе о депрессии, одиночестве и страхе
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Народный артист России в 51 год остается один. Почему звезда балета категорически отказывается от брака и детей? Какие трагедии за последние годы сломали легенду Большого театра? И что заставило его сказать: "Мне не хочется больше ни за что отвечать"? Откровения Цискаридзе поражают своей болезненной честностью.
Тайна отца-дипломата
История семьи Цискаридзе начинается с загадки, которую артист раскрыл лишь недавно. Долгие годы считалось, что его отец — скрипач Максим Цискаридзе. Но в 2019-м Николай опроверг эту версию, а позже добавил пикантных деталей.
"Отец был дипломатом, его семья должна была быть образцово-показательной", — объяснил танцор причины сокрытия отцовства. Женатый мужчина из дипломатических кругов не мог афишировать внебрачную связь. Поэтому Николай остался без отца, которого никогда не знал.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкН.Цискаридзе на вечере в честь 80-летия М.Плисецкой
Н.Цискаридзе на вечере в честь 80-летия М.Плисецкой
"Я не общаюсь с отцом и с большей частью родни", — признавался артист, подчеркивая, что эта тема для него закрыта навсегда. Мужчину, который дал ему жизнь, но не взял на себя ответственность, Цискаридзе предпочитает не вспоминать.
Интернациональное детство и бунт 10-летнего мальчика
Пока мать работала, маленького Николая воспитывала няня-киевлянка. Эта женщина сыграла колоссальную роль в формировании будущей звезды. Женщина прививала ему любовь к литературе, песням, даже обучила вышиванию.
Семья получилась пестрой: мать и сын — грузины, отчим-армянин Ишхан, няня-украинка. "Я — советский ребенок", — подчеркивал Цискаридзе многонациональность своего воспитания. Отчима он никогда не называл папой, но отзывался тепло: "Замечательный человек".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБенефис солиста Большого театра Николая Цискаридзе прошел в Москве
Бенефис солиста Большого театра Николая Цискаридзе прошел в Москве
В 1984 году10-летний Николай совершил поступок, который перевернул его жизнь. Родители видели его педагогом или юристом, но мальчик тайно подал документы в Тбилисское хореографическое училище.
О своем решении он сообщил семье постфактум — настоящий бунт для советской интеллигентской семьи. Скандал был грандиозный, но педагоги быстро разглядели в ребенке талант и убедили родителей не препятствовать.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРектор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе
Мать, которая пожертвовала всем
Ламара Николаевна Цискаридзе стала центром вселенной своего сына. Физик и преподавательница, она родила Николая в 42 года, несмотря на диагноз бесплодия — настоящее чудо, как называл это сам артист.
"Все, что она делала с момента моего появления, было только для меня", — вспоминал Цискаридзе о женщине, которая стала для него всем. Ламара работала на атомной электростанции в Обнинске, потом преподавала физику и математику в тбилисской школе. Строгая, требовательная, но безгранично любящая.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТанцевальный проект "Короли танца " в Мариинском театре
Танцевальный проект "Короли танца " в Мариинском театре
Когда сын выбрал балет, мать сначала противилась. Но поняв серьезность его намерений, пошла на невероятную жертву — бросила работу, оставила налаженный быт и переехала с сыном из Тбилиси в Москву. Только ради того, чтобы Николай учился в Московском хореографическом училище.
"Я всегда знал, что я самый любимый", — говорил артист о материнской любви, которая согревала его всю жизнь. Ламара водила сына на фильмы Феллини и балет "Жизель", прививая тонкий художественный вкус.
Вечер памяти Ролана Пети в Большом театре
Трагедия, которая сломала
Самое страшное произошло тогда, когда он меньше всего был к этому готов. 1994 год стал черной датой в жизни Цискаридзе. Ламара Николаевна скончалась от инсульта в 63 года, когда сыну было всего 21. Но даже умирая, она осталась верна себе.
В реанимации мать дала взятку медсестре, чтобы ей сделали маникюр. "Не могу лежать в гробу неприбранной", — заявила женщина, которая даже перед смертью думала о том, как выглядит. "Я сказал: "Да, Цискаридзе, ты и тут выпендрилась"", — вспоминал Николай этот пронзительный момент.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСолист балета Большого театра Николай Цискаридзе
Солист балета Большого театра Николай Цискаридзе
Но самое страшное ждало впереди. Из-за бюрократических сложностей прах матери больше месяца не могли похоронить в Тбилиси, как она просила. Николай танцевал спектакли в Большом театре, а дома стояла урна с прахом самого дорогого человека.
"От дня кремации до погребения прошло больше месяца. Я танцевал, а дома стояла урна", — признавался артист. Эта картина преследует его до сих пор.
Испытание болезнью
Помимо эмоциональных травм, артист пережил серьезные проблемы со здоровьем. В юности он месяц провел в больнице с заражением золотистым стафилококком, перенес десять операций. К нему даже приглашали священника — врачи не верили в выздоровление.
"Чудом остался жив", — признавался Цискаридзе, отмечая, что от того же недуга скончался сын Жерара Депардье. Физические испытания наложились на психологические, усугубив и без того сложное восприятие жизни.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Позже были травмы, авария 2001 года, новые операции. Тело артиста изнашивалось от нагрузок, но он продолжал танцевать, превозмогая боль.
Депрессия, которая чуть не убила
В 2023-2024 годах накопленные за десятилетия потери дали о себе знать. Цискаридзе погрузился в тяжелейшую депрессию, которую он сам описывал как "настолько большую боль внутри, что не радует ничего — ни еда, ни отдых, ни подарки".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Спасли друзья, которые не оставили его одного и поддержали в путешествии. Но след от этого периода остался навсегда — артист стал еще более замкнутым и осторожным в отношениях с людьми.
Между Петербургом и Москвой
Сегодня Цискаридзе живет в бешеном ритме, разрываясь между двумя городами. Будни проводит в Санкт-Петербурге, где руководит Академией русского балета имени Вагановой. Выходные — в Москве: утром МХТ, вечером телевидение.
Константин Хабенский предложил ему роль Людовика XIV в спектакле по булгаковской "Кабале святош". "Если когда-нибудь сойду с ума, то решусь на это", — так раньше отвечал Цискаридзе на предложения попробовать драматический театр. Время пришло.
Пресс-завтрак с Николаем Цискаридзе
На сцену МХТ он выйдет под псевдонимом — каким именно, артист пока не раскрывает. В 51 год он решился на новый эксперимент, который может стать началом второй карьеры.
Откровение, которое шокирует
И вот, на пике новых свершений, Цискаридзе сделал признание, которое объясняет многое. В интервью с Лаурой Джугелией артист впервые так откровенно рассказал, почему остается одиноким.
"Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность", — откровенно признался Николай.
© РИА Новости / Анатолий МедведьНиколай Цискаридзе на презентации Международного культурного форума в Петербурге
Николай Цискаридзе на презентации Международного культурного форума в Петербурге
Причина такого отношения — череда потерь последних лет. "Я так устал вот за эти четыре года, пока умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности", — объяснил артист свой выбор.
Теперь близкими он считает друзей и воспитанников. "Они всегда рядом, если нужна помощь", — говорит Цискаридзе о тех, кто заменил ему семью. Собственных детей у него нет, хотя он не исключает отцовства, если судьба распорядится иначе.
"Мне просто иногда очень жалко, что моих педагогов и родных уже нет. Я бы хотел что-то узнать, потому что уже вырос, уже могу их послушать. Я все время бежал, мне было не до них. Они что-то рассказывали, а я отвечал: "Потом расскажешь". А потом не случилось", — признался артист в горьком сожалении о несказанных словах и неуслышанных историях.