https://ria.ru/20250608/trevoga-2021610374.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:17:00+03:00
2025-06-08T11:17:00+03:00
2025-06-08T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 10.58 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях, она звучит более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу