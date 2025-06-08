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Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана

Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана - РИА Новости, 08.06.2025

Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил министра обороны Руслана Жаксылыкова от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:08:00+03:00

2025-06-08T12:08:00+03:00

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АСТАНА, 8 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил министра обороны Руслана Жаксылыкова от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении. "Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе президент республики. Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области Казахстана. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году. С сентября 2024 года был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. В дополнительном указе говорится, что президент Казахстана также освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева. А советником президента назначена Асель Жанасова, до назначения на эту должность она была председателем правления АО "Казпочта".

https://ria.ru/20250508/belousov-2015855386.html

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Варвара Скокшина

в мире, казахстан, павлодарская область, касым-жомарт токаев