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Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана - РИА Новости, 08.06.2025
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12:08 08.06.2025 (обновлено: 16:42 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tokai-2021616345.html
Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана
Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана - РИА Новости, 08.06.2025
Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил министра обороны Руслана Жаксылыкова от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:08:00+03:00
2025-06-08T16:42:00+03:00
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АСТАНА, 8 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил министра обороны Руслана Жаксылыкова от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении. "Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе президент республики. Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области Казахстана. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году. С сентября 2024 года был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. В дополнительном указе говорится, что президент Казахстана также освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева. А советником президента назначена Асель Жанасова, до назначения на эту должность она была председателем правления АО "Казпочта".
https://ria.ru/20250508/belousov-2015855386.html
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в мире, казахстан, павлодарская область, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Павлодарская область, Касым-Жомарт Токаев
Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана

Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана и назначил нового

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 8 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил министра обороны Руслана Жаксылыкова от должности, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера.
"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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"Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе президент республики.
Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области Казахстана. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году. С сентября 2024 года был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
В дополнительном указе говорится, что президент Казахстана также освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева.
А советником президента назначена Асель Жанасова, до назначения на эту должность она была председателем правления АО "Казпочта".
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В миреКазахстанПавлодарская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
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