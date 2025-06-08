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Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 08.06.2025 (обновлено: 17:54 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tela-2021609209.html
Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных
Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных - РИА Новости, 08.06.2025
Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных
Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:09:00+03:00
2025-06-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн — РИА Новости. Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.&quot;Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих&quot;, — сказал он.Зорин уточнил, что на границу привезли 1212 погибших боевиков ВСУ — первую партию тел для обмена. Многие из мертвых солдат опознаны, всех их идентифицировали как украинских военных по форме одежды и району обнаружения.Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной по обмену пленными и передаче тел.Ситуация с передачей телНакануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт с российской стороной, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных

Минобороны сообщило о доставке в район обмена первой партии тел военных ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн — РИА Новости. Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«

"Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих", — сказал он.

Зорин уточнил, что на границу привезли 1212 погибших боевиков ВСУ — первую партию тел для обмена. Многие из мертвых солдат опознаны, всех их идентифицировали как украинских военных по форме одежды и району обнаружения.
Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной по обмену пленными и передаче тел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02

Ситуация с передачей тел

Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт с российской стороной, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
  • Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
  • Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
  • видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
  • колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке;
  • губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
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