Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных
Минобороны сообщило о доставке в район обмена первой партии тел военных ВСУ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн — РИА Новости. Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
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"Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих", — сказал он.
Зорин уточнил, что на границу привезли 1212 погибших боевиков ВСУ — первую партию тел для обмена. Многие из мертвых солдат опознаны, всех их идентифицировали как украинских военных по форме одежды и району обнаружения.
Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной по обмену пленными и передаче тел.
Ситуация с передачей тел
Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт с российской стороной, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
- Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
- Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
- видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
- колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке;
- губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.