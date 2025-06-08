https://ria.ru/20250608/tela-2021609209.html

Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных

Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных - РИА Новости, 08.06.2025

Россия доставила в район обмена первую партию тел украинских военных

Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:09:00+03:00

2025-06-08T11:09:00+03:00

2025-06-08T17:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн — РИА Новости. Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих", — сказал он.Зорин уточнил, что на границу привезли 1212 погибших боевиков ВСУ — первую партию тел для обмена. Многие из мертвых солдат опознаны, всех их идентифицировали как украинских военных по форме одежды и району обнаружения.Он подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной по обмену пленными и передаче тел.Ситуация с передачей телНакануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт с российской стороной, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины