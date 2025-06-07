https://ria.ru/20250607/ukraina-2021570066.html

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-07T22:22:00+03:00

2025-06-07T22:22:00+03:00

2025-06-08T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. Как пояснил глава региона, публикация списков связана с тем, что родственники погибших могли их найти."Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", — написал он. Губернатор также обвинил страны Запада в срыве попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в накачивании Киева оружием. Киевский режим, отметил Балицкий, даже не пытается соблюдать договоренности, в том числе, касающиеся передачи тел. "Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", — сказал Балицкий. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

https://ria.ru/20250607/kiev-2021522968.html

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