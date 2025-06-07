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Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:22 07.06.2025 (обновлено: 02:35 08.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021570066.html
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-07T22:22:00+03:00
2025-06-08T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. Как пояснил глава региона, публикация списков связана с тем, что родственники погибших могли их найти."Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", — написал он. Губернатор также обвинил страны Запада в срыве попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в накачивании Киева оружием. Киевский режим, отметил Балицкий, даже не пытается соблюдать договоренности, в том числе, касающиеся передачи тел. "Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", — сказал Балицкий. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ

Губернатор Балицкий опубликовал список опознанных тел, от которых отказался Киев

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
Как пояснил глава региона, публикация списков связана с тем, что родственники погибших могли их найти.
"Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", — написал он.
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
1 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
2 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
3 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
4 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
5 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
6 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
1 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
2 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
3 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
4 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
5 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
6 из 6
Губернатор также обвинил страны Запада в срыве попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в накачивании Киева оружием.
Киевский режим, отметил Балицкий, даже не пытается соблюдать договоренности, в том числе, касающиеся передачи тел.
"Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", — сказал Балицкий.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ
Вчера, 16:54
Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:
  • Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
  • Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
  • видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений.
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В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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