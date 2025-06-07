Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУ
Губернатор Балицкий опубликовал список опознанных тел, от которых отказался Киев
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
Как пояснил глава региона, публикация списков связана с тем, что родственники погибших могли их найти.
"Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", — написал он.
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
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© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
2 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
3 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
4 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
5 из 6
© Фото : Telegram-канал Евгения БалицкогоСписки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
6 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
1 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
2 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
3 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
4 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
5 из 6
Списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
© Фото : Telegram-канал Евгения Балицкого
6 из 6
Губернатор также обвинил страны Запада в срыве попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в накачивании Киева оружием.
Киевский режим, отметил Балицкий, даже не пытается соблюдать договоренности, в том числе, касающиеся передачи тел.
"Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", — сказал Балицкий.
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Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.