https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ

Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ

Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:39:00+03:00

2025-06-08T10:39:00+03:00

2025-06-08T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.У места стоянки рефрижераторов собралось несколько десятков репортеров, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.Глава российской делегации Владимир Мединский накануне подчеркнул, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что Россия полностью готова к работе.Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021586396.html

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

брянская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-08T10:39 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, вооруженные силы украины