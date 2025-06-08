Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
У места стоянки рефрижераторов собралось несколько десятков репортеров, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.
Глава российской делегации Владимир Мединский накануне подчеркнул, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что Россия полностью готова к работе.
Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
- Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
- Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
- видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
- колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке:
- губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.