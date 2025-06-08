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Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 08.06.2025 (обновлено: 15:09 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:39:00+03:00
2025-06-08T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.У места стоянки рефрижераторов собралось несколько десятков репортеров, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.Глава российской делегации Владимир Мединский накануне подчеркнул, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что Россия полностью готова к работе.Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021586396.html
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
брянская область
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РИА Новости
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96
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353
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Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области
Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ

Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
У места стоянки рефрижераторов собралось несколько десятков репортеров, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе
Вчера, 05:10
Глава российской делегации Владимир Мединский накануне подчеркнул, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что Россия полностью готова к работе.
Накануне Киев, несмотря на стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
  • Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
  • Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
  • видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
  • колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке:
  • губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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