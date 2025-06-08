https://ria.ru/20250608/ssha-2021650205.html

Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025

Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:16:00+03:00

2025-06-08T17:16:00+03:00

2025-06-08T17:22:00+03:00

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конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. "Надеюсь, эти два титана смогут помириться. Я думаю, что голова президента находится в правильном месте. Он сказал пару дней назад, что движется дальше, потому что он должен. У него огромное количество обязанностей, и он не может быть втянут в войну в Twitter", - заявил Джонсон телеканалу ABC, отвечая на вопрос о ссоре Трампа и Маска. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198895.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, илон маск, twitter, конфликт трампа и маска