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Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
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17:16 08.06.2025 (обновлено: 17:22 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ssha-2021650205.html
Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска
Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска
Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. "Надеюсь, эти два титана смогут помириться. Я думаю, что голова президента находится в правильном месте. Он сказал пару дней назад, что движется дальше, потому что он должен. У него огромное количество обязанностей, и он не может быть втянут в войну в Twitter", - заявил Джонсон телеканалу ABC, отвечая на вопрос о ссоре Трампа и Маска. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, илон маск, twitter, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Илон Маск, Twitter, Конфликт Трампа и Маска
Спикер Палаты представителей выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Спикер нижней палаты конгресса Джонсон понадеялся на примирение Трампа и Маска

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.
"Надеюсь, эти два титана смогут помириться. Я думаю, что голова президента находится в правильном месте. Он сказал пару дней назад, что движется дальше, потому что он должен. У него огромное количество обязанностей, и он не может быть втянут в войну в Twitter", - заявил Джонсон телеканалу ABC, отвечая на вопрос о ссоре Трампа и Маска.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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В миреСШАДональд ТрампМайк ДжонсонИлон МаскTwitterКонфликт Трампа и Маска
 
 
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