https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:10:00+03:00
2025-06-08T21:10:00+03:00
2025-06-08T21:10:00+03:00
москва
анадырь
шереметьево (аэропорт)
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно, сообщила компания. "Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва — Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск", - сообщила компания. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены напитки.
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
москва
анадырь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анадырь, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания)
Москва, Анадырь, Шереметьево (аэропорт), Россия (авиакомпания)
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
Рейс "России" в Анадырь вернулся в Шереметьево из-за замечания по работе систем