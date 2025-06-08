Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:10:00+03:00
2025-06-08T21:10:00+03:00
москва
анадырь
шереметьево (аэропорт)
россия (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_ced20ab6c152423896fc10e4710d0712.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно, сообщила компания. "Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва — Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск", - сообщила компания. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены напитки.
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
москва
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_9d33e9f0a695c7f5413e095adc700ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анадырь, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания)
Москва, Анадырь, Шереметьево (аэропорт), Россия (авиакомпания)
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево

Рейс "России" в Анадырь вернулся в Шереметьево из-за замечания по работе систем

© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно, сообщила компания.
«
"Командир воздушного судна рейса FV6865 МоскваАнадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск", - сообщила компания.
Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены напитки.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
28 февраля, 16:16
 
МоскваАнадырьШереметьево (аэропорт)Россия (авиакомпания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала