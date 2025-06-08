https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html

Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево

Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025

Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево

Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:10:00+03:00

2025-06-08T21:10:00+03:00

2025-06-08T21:10:00+03:00

москва

анадырь

шереметьево (аэропорт)

россия (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/14/1477591474_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_ced20ab6c152423896fc10e4710d0712.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Россия", летевший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно, сообщила компания. "Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва — Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск", - сообщила компания. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены напитки.

https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html

москва

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анадырь, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания)