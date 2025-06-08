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Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 08.06.2025 (обновлено: 16:04 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/rogov-2021615069.html
Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью
Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью - РИА Новости, 08.06.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью
Российские войска широким фронтом продвигаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:52:00+03:00
2025-06-08T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "После освобождения Федоровки наши войска расширили плацдарм наступления и уже подошли к окраинам села Комар. Российская армия придвигается к Днепропетровской области широким фронтом, шаг за шагом освобождая западную часть ДНР от оккупации ВСУ", — сказал Рогов.Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР.
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html
россия
днепропетровская область
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россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью

Рогов: ВС РФ широким фронтом продвигаются к границе с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"После освобождения Федоровки наши войска расширили плацдарм наступления и уже подошли к окраинам села Комар. Российская армия придвигается к Днепропетровской области широким фронтом, шаг за шагом освобождая западную часть ДНР от оккупации ВСУ", — сказал Рогов.
Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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