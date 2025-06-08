https://ria.ru/20250608/rogov-2021615069.html

Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью

Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью - РИА Новости, 08.06.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС к границе с Днепропетровской областью

Российские войска широким фронтом продвигаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:52:00+03:00

2025-06-08T11:52:00+03:00

2025-06-08T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "После освобождения Федоровки наши войска расширили плацдарм наступления и уже подошли к окраинам села Комар. Российская армия придвигается к Днепропетровской области широким фронтом, шаг за шагом освобождая западную часть ДНР от оккупации ВСУ", — сказал Рогов.Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка на западе ДНР.

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины