https://ria.ru/20250608/peredacha-2021610026.html

Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится

Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится - РИА Новости, 08.06.2025

Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится

Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:15:00+03:00

2025-06-08T11:15:00+03:00

2025-06-08T14:24:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

москва

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021616895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba1abc4e7fa37ac86e1ff48837bf9102.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:Ситуация с передачей телНакануне Киев, несмотря на Стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео полного заявления Зорина о готовности России передать Украине тела военнослужащих ВСУ Видео полного заявления представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о готовности России передать Украине тела военнослужащих ВСУ 2025-06-08T11:15 true PT2M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, москва, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)