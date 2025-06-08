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Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится - РИА Новости, 08.06.2025
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11:15 08.06.2025 (обновлено: 14:24 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021610026.html
Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится
Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится - РИА Новости, 08.06.2025
Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится
Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:15:00+03:00
2025-06-08T14:24:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
москва
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:Ситуация с передачей телНакануне Киев, несмотря на Стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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Видео полного заявления Зорина о готовности России передать Украине тела военнослужащих ВСУ
Видео полного заявления представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о готовности России передать Украине тела военнослужащих ВСУ
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в мире, украина, вооруженные силы украины, москва, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Москва, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:
  • Москва в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ;
  • репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начинают движение через час;
  • российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел;
  • Москва готова вернуть Киеву более шести тысяч тел военных;
  • погибших планируется передавать автомобильным и железнодорожным транспортом;
  • инициатива по возвращению тел — сугубо гуманитарная акция, а не политизированное решение;
  • есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39

Ситуация с передачей тел

Накануне Киев, несмотря на Стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
  • Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
  • Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
  • видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
  • колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке;
  • губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
 
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