Москва ждет от Киева официального подтверждения, что передача тел состоится
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Другие заявления:
- Москва в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ;
- репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начинают движение через час;
- российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел;
- Москва готова вернуть Киеву более шести тысяч тел военных;
- погибших планируется передавать автомобильным и железнодорожным транспортом;
- инициатива по возвращению тел — сугубо гуманитарная акция, а не политизированное решение;
- есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
Ситуация с передачей тел
Накануне Киев, несмотря на Стамбульские договоренности, не вышел на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Заявления представителей Москвы:
- Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
- Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
- видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений;
- колонна с 1212 телами погибших прибыла в район обмена, останки других погибших также готовы к отправке;
- губернатор Запорожья Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.