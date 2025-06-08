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"Этого делать не стоит". Какую ошибку совершают верующие на Троицу

"Этого делать не стоит". Какую ошибку совершают верующие на Троицу - РИА Новости, 08.06.2025

"Этого делать не стоит". Какую ошибку совершают верующие на Троицу

У православных наступил один из главных праздников — День Святой Троицы. В нем церковные традиции тесно переплелись с народными, и это порождает множество... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:03:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил один из главных праздников — День Святой Троицы. В нем церковные традиции тесно переплелись с народными, и это порождает множество предрассудков даже у верующих. Как отделить правду от вымысла — в материале РИА Новости.Ни с чем не спутаешьУ многих православных праздников есть свои символы и атрибуты. Например, в январе храм наполнен душистым запахом хвои — верующие встречают Рождество Христово. В августе в воздухе переплетаются ароматы меда и яблок — приходят летние Спасы.Но, пожалуй, настоящее буйство зелени и красок — в июне. Пол в церквях, как ковром, устлан свежескошенной травой. Благоухание ладана перебивается запахом березовых веток. Так встречают одно из главных христианских торжеств — День Святой Троицы. В Писании сказано, что после Вознесения Господня его ученики собрались в Сионской горнице, где прошла Тайная вечеря."И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — повествуется в Книге Деяний.Согласно христианскому вероучению, у единого Бога три ипостаси: Отец-творец и создатель всего сущего, Сын, воплотившийся на земле ради спасения всех людей, — Иисус Христос и, наконец, Святой Дух. Именно последний зримым образом явился апостолам в Иерусалиме.Поэтому Троицу еще называют Сошествием Святого Духа. А поскольку это событие произошло на 50-й день после Пасхи, праздник нередко именуют Пятидесятницей.Главный вопросСвященнослужители подчеркивают: Троица — своего рода фундамент всей христианской веры. В течение многих веков его возводили богословы. Кроме того, Пятидесятница — еще и день рождения Церкви.Ведь Святой Дух ниспослал апостолам великий дар — способность говорить на разных языках. Так благую весть разнесли даже в самые удаленные уголки мира.В Книге Деяний показано, как ученики Христа после случившегося воспряли духом и внутренне изменились. Например, после воззвания Петра к жителям Иерусалима "Покайтесь, и да крестится каждый из вас…" крещение приняли почти три тысячи человек.День Святой Троицы играет особую роль и с богослужебной точки зрения. Торжество знаменует собой окончание особого периода в жизни церкви — Триоди. В храмах в это время принято служить по одноименной книге.Остается вопрос: откуда пошла традиция украшать церкви и дома цветами и березовыми ветками?Опасное заблуждениеК слову, зелени на Троицу еще каких-нибудь полтора века назад было гораздо больше. Женщины по обычаю приходили на службу, покрыв головы цветочными венками. Раздавали их и в церкви. Любопытно, что плели их, как правило, не миряне, а священники. А в некоторых областях венками обрамляли иконы.Фольклористы давно подметили, что народные обычаи Пятидесятницы сильно напоминают купальские. На Ивана Купалу тоже плели венки, а затем пускали по реке. Исследователи склонны считать, что когда-то это был один праздник.Как получилось, что в христианском торжестве слышны отголоски языческих времен? Дело в том, что миссионеры понимали: разом прежние верования на Руси не искоренить. Поэтому переиначили их, наполнив новым смыслом. Так, Троица близка по календарю к Купале — отсюда и сходство обрядов. А уже позднее языческий праздник был полностью поглощен христианским. В это же время у славян завершался Семик — особый период, когда поминали умерших не своей смертью. Поэтому возникло поверье, что накануне Троицы (в Троицкую родительскую субботу) можно молиться о самоубийцах. Священники же неизменно предупреждают: это опасное заблуждение.Разумный подходКак и то, что березовые ветки на праздник обладают целебной силой и чудодейственными свойствами. Духовенство подчеркивает: это лишь эстетический аспект, украшение — не более того.Но корни традиции, объясняют священники, — евангельские. Березовые ветви служат напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: сильный ветер, шум с неба. Таким образом, храм символически становится местом, где были апостолы в момент сошествия Духа Святого.Кроме того, у травы на храмовом полу есть и практическое значение. В праздничный день сразу после литургии свершается вечерня. Она сопровождается чтением долгих коленопреклоненных молитв. Так что трава — "смягчающий фактор".Священнослужители спешат успокоить и тех, кто считает, что Церковь вырубкой леса ежегодно наносит урон окружающей среде. На самом деле для украшения чаще всего используют березовый молодняк, выросший вдоль линий электропередачи или железнодорожных путей. Его в любом случае спилят.Главное же — чтобы чрезмерная забота об окружающей среде и доморощенные предрассудки не исказили истинный смысл праздника Святой Троицы.

https://ria.ru/20250522/prazdnik-2018107330.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение