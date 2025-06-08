https://ria.ru/20250608/moskva-2021684333.html

Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов

Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов - РИА Новости, 08.06.2025

Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов

Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T23:52:00+03:00

2025-06-08T23:52:00+03:00

2025-06-08T23:52:00+03:00

москва

дели

санкт-петербург

сергей собянин

василий кандинский

русский музей

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Ко Дню города откроем экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ. В неё войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея. В День города, впервые с 2012 года, откроется часть Останкинского дворца - летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации. На выставке "В гостях у графа Шереметева" будет больше 370 предметов из фамильной коллекции, в том числе парадные сервизы, осветительные приборы, античная скульптура", - написал он в Telegram-канале. Мэр также отметил, что на выставке в Большом дворце "Царицыно" уникальную коллекцию тканей впервые представит Национальный музей ремёсел Дели. Также свои шедевры покажут крупнейшие музеи Москвы, Петербурга и частные коллекционеры. Ожидается показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкому зрителю. Выставка пройдёт в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. По словам Собянина, в планах до 2030 года - обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран. "А в 2026 году, к 160-летию Василия Кандинского, представим масштабный проект "Кандинский и Скрябин" о творчестве двух великих синестетов", - добавил он.

https://sn.ria.ru/20250604/muzei-2020855030.html

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москва, дели, санкт-петербург, сергей собянин, василий кандинский, русский музей, в мире