Рейтинг@Mail.ru
Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/moskva-2021684333.html
Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов
Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов - РИА Новости, 08.06.2025
Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов
Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:52:00+03:00
2025-06-08T23:52:00+03:00
москва
дели
санкт-петербург
сергей собянин
василий кандинский
русский музей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020449772_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_f50677f8411800c766b1e6158debb04e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Ко Дню города откроем экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ. В неё войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея. В День города, впервые с 2012 года, откроется часть Останкинского дворца - летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации. На выставке "В гостях у графа Шереметева" будет больше 370 предметов из фамильной коллекции, в том числе парадные сервизы, осветительные приборы, античная скульптура", - написал он в Telegram-канале. Мэр также отметил, что на выставке в Большом дворце "Царицыно" уникальную коллекцию тканей впервые представит Национальный музей ремёсел Дели. Также свои шедевры покажут крупнейшие музеи Москвы, Петербурга и частные коллекционеры. Ожидается показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкому зрителю. Выставка пройдёт в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. По словам Собянина, в планах до 2030 года - обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран. "А в 2026 году, к 160-летию Василия Кандинского, представим масштабный проект "Кандинский и Скрябин" о творчестве двух великих синестетов", - добавил он.
https://sn.ria.ru/20250604/muzei-2020855030.html
москва
дели
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020449772_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_351026e0ad0361cb97fa0aed85234e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дели, санкт-петербург, сергей собянин, василий кандинский, русский музей, в мире
Москва, Дели, Санкт-Петербург, Сергей Собянин, Василий Кандинский, Русский музей, В мире
Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов

Собянин: Москва запустит цикл масштабных международных и национальных проектов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк"Москва-Сити"
Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
"Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва запускает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Ко Дню города откроем экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве" в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ. В неё войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея. В День города, впервые с 2012 года, откроется часть Останкинского дворца - летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации. На выставке "В гостях у графа Шереметева" будет больше 370 предметов из фамильной коллекции, в том числе парадные сервизы, осветительные приборы, античная скульптура", - написал он в Telegram-канале.
Мэр также отметил, что на выставке в Большом дворце "Царицыно" уникальную коллекцию тканей впервые представит Национальный музей ремёсел Дели. Также свои шедевры покажут крупнейшие музеи Москвы, Петербурга и частные коллекционеры. Ожидается показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкому зрителю. Выставка пройдёт в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.
По словам Собянина, в планах до 2030 года - обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.
"А в 2026 году, к 160-летию Василия Кандинского, представим масштабный проект "Кандинский и Скрябин" о творчестве двух великих синестетов", - добавил он.
Статуэтки VI Национальной премии Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Стартовала VII Национальная премия "Корпоративный музей"
4 июня, 14:03
 
МоскваДелиСанкт-ПетербургСергей СобянинВасилий КандинскийРусский музейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала