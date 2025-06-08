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ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:32:00+03:00
2025-06-08T11:32:00+03:00
2025-06-08T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Центра" поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.Потери противника составили: Также бойцы "Центра" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
Группировка "Центр" начала наступление на территории Днепропетровской области