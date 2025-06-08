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ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 08.06.2025 (обновлено: 14:28 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:32:00+03:00
2025-06-08T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Центра" поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.Потери противника составили: Также бойцы "Центра" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области

Группировка "Центр" начала наступление на территории Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.
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7 июня, 08:00
Бойцы "Центра" поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 530 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • бронетранспортер М113 производства США;
  • семь боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • десять артиллерийских орудий, включая САУ Paladin американского производства и CAESAR производства Франции.
Также бойцы "Центра" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьРоссия
 
 
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