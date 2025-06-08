https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html

ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области

ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025

ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области

Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:32:00+03:00

2025-06-08T11:32:00+03:00

2025-06-08T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Центра" поразили формирования 13 украинских бригад в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.Потери противника составили: Также бойцы "Центра" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, днепропетровская область, россия