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Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 08.06.2025 (обновлено: 16:44 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html
Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области
Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области
Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:49:00+03:00
2025-06-08T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после начала наступления российской армии в Днепропетровской области.&quot;Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле&quot;, — написал он в Telegram.Медведев подчеркнул, что размер территории, остающейся под контролем киевского режима, постепенно сокращается.В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, дмитрий медведев, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Россия
Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области

Медведев: кто не хочет признать реалии войны на переговорах, получит их на земле

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после начала наступления российской армии в Днепропетровской области.
«

"Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле", — написал он в Telegram.

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Медведев подчеркнул, что размер территории, остающейся под контролем киевского режима, постепенно сокращается.
В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФДмитрий МедведевДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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