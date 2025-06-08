Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области
Медведев: кто не хочет признать реалии войны на переговорах, получит их на земле
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после начала наступления российской армии в Днепропетровской области.
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"Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле", — написал он в Telegram.
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Медведев подчеркнул, что размер территории, остающейся под контролем киевского режима, постепенно сокращается.
В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
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