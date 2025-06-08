https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html

Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области

Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025

Медведев прокомментировал наступление ВС России в Днепропетровской области

Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:49:00+03:00

2025-06-08T14:49:00+03:00

2025-06-08T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украину и ее покровителей предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования ситуации, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после начала наступления российской армии в Днепропетровской области."Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле", — написал он в Telegram.Медведев подчеркнул, что размер территории, остающейся под контролем киевского режима, постепенно сокращается.В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.

https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепропетровская область, вооруженные силы рф, дмитрий медведев, донецкая народная республика, россия