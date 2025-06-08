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Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 08.06.2025 (обновлено: 15:02 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630750.html
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о наступлении российских военных в Днепропетровской области, заявил, что "шагреневая кожа бандеровского РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:48:00+03:00
2025-06-08T15:02:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
дмитрий медведев
в мире
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украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о наступлении российских военных в Днепропетровской области, заявил, что "шагреневая кожа бандеровского государства сжимается".Зампред Совбеза в своем Telegram-канале написал о наступлении ВС России в Днепропетровской области, отметив, что "тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле"."Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250608/dnepr-2021613223.html
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вооруженные силы рф, днепропетровская область, россия, дмитрий медведев, в мире, вооруженные силы украины, украина
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области

Медведев: шагреневая кожа бандеровского государства сжимается

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о наступлении российских военных в Днепропетровской области, заявил, что "шагреневая кожа бандеровского государства сжимается".
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале написал о наступлении ВС России в Днепропетровской области, отметив, что "тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле".
"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается", - добавил Медведев.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДнепропетровская областьРоссияДмитрий МедведевВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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