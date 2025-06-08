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Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.06.2025
Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о наступлении российских военных в Днепропетровской области, заявил, что "шагреневая кожа бандеровского РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:48:00+03:00
2025-06-08T14:48:00+03:00
2025-06-08T15:02:00+03:00
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о наступлении российских военных в Днепропетровской области, заявил, что "шагреневая кожа бандеровского государства сжимается".Зампред Совбеза в своем Telegram-канале написал о наступлении ВС России в Днепропетровской области, отметив, что "тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле"."Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается", - добавил Медведев.
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Медведев высказался об успехах российских солдат в Днепропетровской области
Медведев: шагреневая кожа бандеровского государства сжимается