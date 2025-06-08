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"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска - РИА Новости, 08.06.2025
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01:38 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/mask-2021578995.html
"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска
"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска - РИА Новости, 08.06.2025
"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пентагона обратились к конкурентам компании SpaceX из-за РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:38:00+03:00
2025-06-08T01:38:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
джеффри эпштейн
министерство обороны сша
spacex
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пентагона обратились к конкурентам компании SpaceX из-за ссоры президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники."На прошлой неделе представители НАСА и Пентагона предприняли оперативные действия, чтобы призвать конкурентов компании SpaceX Илона Маска быстрее разрабатывать альтернативные ракеты и космические аппараты после того, как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты со Space X и получил дерзкий ответ Маска", — говорится в материале.Один из собеседников в НАСА сообщил изданию, что поначалу было "занимательно" наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском, но как только основатель SpaceX призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало по-настоящему ужасающим".Похожая реакция была и в Пентагоне, где, по словам источника газеты, штабные офицеры "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно" и что "это реальная проблема".На прошлой неделе Илон Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер. Позднее он удалил данный пост в соцсети X.Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
https://ria.ru/20250607/mask-2021574760.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джеффри эпштейн, министерство обороны сша, spacex, наса, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Министерство обороны США, SpaceX, НАСА, Конфликт Трампа и Маска
"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска

WP: НАСА и Пентагон ищут альтернативу SpaceX из-за конфликта Трампа и Маска

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пентагона обратились к конкурентам компании SpaceX из-за ссоры президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"На прошлой неделе представители НАСА и Пентагона предприняли оперативные действия, чтобы призвать конкурентов компании SpaceX Илона Маска быстрее разрабатывать альтернативные ракеты и космические аппараты после того, как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты со Space X и получил дерзкий ответ Маска", — говорится в материале.
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Один из собеседников в НАСА сообщил изданию, что поначалу было "занимательно" наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском, но как только основатель SpaceX призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало по-настоящему ужасающим".
Похожая реакция была и в Пентагоне, где, по словам источника газеты, штабные офицеры "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно" и что "это реальная проблема".
На прошлой неделе Илон Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
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Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер. Позднее он удалил данный пост в соцсети X.
Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампДжеффри ЭпштейнМинистерство обороны СШАSpaceXНАСАКонфликт Трампа и Маска
 
 
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