https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html

На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар

На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар - РИА Новости, 08.06.2025

На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:13:00+03:00

2025-06-08T12:13:00+03:00

2025-06-08T12:29:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. “В 10.29 (мск) по системе 112… поступило сообщение о пожаре в здании на территории базы отдыха рядом с кардиологическим центром на окраине города Махачкалы… Горит кровля двухэтажного здания”, – говорится в сообщении. В управлении отметили, что есть угроза перехода огня на соседние здания. Позже в ведомстве уточнили, что горит кровли нефункционирующего здания. Предварительно, площадь пожара — 800 квадратных метров. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

https://ria.ru/20250607/pozhar-2021567173.html

https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html

махачкала

россия

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)