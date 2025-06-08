https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html
На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар
На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар - РИА Новости, 08.06.2025
На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар
Пожар произошел в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:13:00+03:00
2025-06-08T12:13:00+03:00
2025-06-08T12:29:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618643_7:0:942:526_1920x0_80_0_0_911052b39a34b109722c4565496917a1.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. “В 10.29 (мск) по системе 112… поступило сообщение о пожаре в здании на территории базы отдыха рядом с кардиологическим центром на окраине города Махачкалы… Горит кровля двухэтажного здания”, – говорится в сообщении. В управлении отметили, что есть угроза перехода огня на соседние здания. Позже в ведомстве уточнили, что горит кровли нефункционирующего здания. Предварительно, площадь пожара — 800 квадратных метров. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021567173.html
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021566700.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618643_170:0:871:526_1920x0_80_0_0_688ea5982973ddc3682ad7d01dd509df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории базы отдыха в Дагестане произошел пожар
На территории базы отдыха в Дагестане загорелось здание на 800 квадратах