https://ria.ru/20250608/kvartira-2021654599.html

В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева

В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева - РИА Новости, 08.06.2025

В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева

Квартира российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, которая 150 лет передавалась из поколения в поколение, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:10:00+03:00

2025-06-08T18:10:00+03:00

2025-06-08T18:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Квартира российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, которая 150 лет передавалась из поколения в поколение, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге за 140 миллионов рублей, следует из объявления на профильном сайте. "В этом доме и в этой квартире проживал Левкий Иванович (Жевержеев - ред.). Скромный меценат и очень страстный коллекционер, собиратель. Квартира хоть и без ремонта, но зато и нет не узаконенных перепланировок. Всё помещения имеют правильную прямоугольную форму. Поэтому при ремонте можно найти сокровища", - говорится в объявлении. Стоимость шестикомнатной квартиры на улице Рубинштейна, 18/5 в историческом центре Петербурга площадью 360 квадратных метров установлена в размере 140 миллионов рублей. Как отмечается в объявлении, квартира Жевержеева выставлена на продажу впервые за 150 лет. Жевержеев родился в августе 1881 года, скончался - в январе 1942 года в блокадном Ленинграде. Он известен как коллекционер, меценат и библиофил, балерина Тамара Жевержеева была его дочерью.

https://ria.ru/20241103/kartina-1981690227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, санкт-петербург, ленинград