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В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева - РИА Новости, 08.06.2025
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18:10 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/kvartira-2021654599.html
В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева
В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева - РИА Новости, 08.06.2025
В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева
Квартира российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, которая 150 лет передавалась из поколения в поколение, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге РИА Новости, 08.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Квартира российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, которая 150 лет передавалась из поколения в поколение, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге за 140 миллионов рублей, следует из объявления на профильном сайте. "В этом доме и в этой квартире проживал Левкий Иванович (Жевержеев - ред.). Скромный меценат и очень страстный коллекционер, собиратель. Квартира хоть и без ремонта, но зато и нет не узаконенных перепланировок. Всё помещения имеют правильную прямоугольную форму. Поэтому при ремонте можно найти сокровища", - говорится в объявлении. Стоимость шестикомнатной квартиры на улице Рубинштейна, 18/5 в историческом центре Петербурга площадью 360 квадратных метров установлена в размере 140 миллионов рублей. Как отмечается в объявлении, квартира Жевержеева выставлена на продажу впервые за 150 лет. Жевержеев родился в августе 1881 года, скончался - в январе 1942 года в блокадном Ленинграде. Он известен как коллекционер, меценат и библиофил, балерина Тамара Жевержеева была его дочерью.
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жилье, санкт-петербург, ленинград
Жилье, Санкт-Петербург, Ленинград
В Петербурге выставили на продажу квартиру коллекционера Левкия Жевержеева

Историческую квартиру мецената Жевержеева продают в Петербурге за 140 млн рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Квартира российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, которая 150 лет передавалась из поколения в поколение, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге за 140 миллионов рублей, следует из объявления на профильном сайте.
«
"В этом доме и в этой квартире проживал Левкий Иванович (Жевержеев - ред.). Скромный меценат и очень страстный коллекционер, собиратель. Квартира хоть и без ремонта, но зато и нет не узаконенных перепланировок. Всё помещения имеют правильную прямоугольную форму. Поэтому при ремонте можно найти сокровища", - говорится в объявлении.
Стоимость шестикомнатной квартиры на улице Рубинштейна, 18/5 в историческом центре Петербурга площадью 360 квадратных метров установлена в размере 140 миллионов рублей. Как отмечается в объявлении, квартира Жевержеева выставлена на продажу впервые за 150 лет.
Жевержеев родился в августе 1881 года, скончался - в январе 1942 года в блокадном Ленинграде. Он известен как коллекционер, меценат и библиофил, балерина Тамара Жевержеева была его дочерью.
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