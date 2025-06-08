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Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира" - РИА Новости, 08.06.2025
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Культура
 
08:00 08.06.2025 (обновлено: 08:03 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/krasota-2021486235.html
Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира"
Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира" - РИА Новости, 08.06.2025
Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира"
Только замужние, наличие детей не обязательно, но предпочтительно — таковы условия. Конкурс "Миссис Россия Мира" проведенный в этом году в московском концертном РИА Новости, 08.06.2025
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Только замужние, наличие детей не обязательно, но предпочтительно — таковы условия. Конкурс "Миссис Россия Мира" проведенный в этом году в московском концертном центре "Планета КВН", попал в Книгу рекордов России по масштабности — в нем участвовали 150 женщин со всей страны. В этом соревновании красота, конечно, важна, но не пресловутые 90-60-90 и молодость, а харизма, гармония, ухоженность, уверенность в себе. О лауреатах и ярком шоу — в фотоленте РИА Новости.
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Светлана Вовк
Светлана Вовк
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Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира"

Победительницей "Миссис Россия Мира" стала Александра Хватова из Петербурга

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Только замужние, наличие детей не обязательно, но предпочтительно — таковы условия. Конкурс "Миссис Россия Мира" проведенный в этом году в московском концертном центре "Планета КВН", попал в Книгу рекордов России по масштабности — в нем участвовали 150 женщин со всей страны. В этом соревновании красота, конечно, важна, но не пресловутые 90-60-90 и молодость, а харизма, гармония, ухоженность, уверенность в себе. О лауреатах и ярком шоу — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Победительницей конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Победительницей конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Корону ей передала прошлогодняя лауреатка Динара Саляхова из Казани — мать двоих детей и бодибилдер. В сентябре она еще и выиграла титул "Миссис Европа — 2024".

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Корону ей передала прошлогодняя лауреатка Динара Саляхова из Казани — мать двоих детей и бодибилдер. В сентябре она еще и выиграла титул "Миссис Европа — 2024".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Александра представит Россию на международном финале конкурса Missis World. Ей также предстоит взять на себя некоторые общественно-социальные функции, связанные с благотворительностью и культурой.

Участница Александра Хватова одержала победу на 10-м Всероссийском конкурсе красоты и материнства Миссис Россия Мира, который проходит в концертном зале Планета КВН в Москве

Александра представит Россию на международном финале конкурса Missis World. Ей также предстоит взять на себя некоторые общественно-социальные функции, связанные с благотворительностью и культурой.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Сто пятьдесят участниц со всей страны — рекорд за все десять лет существования конкурса.

Финал 10-й Всероссийского конкурса красоты и материнства Миссис Россия Мира в концертном зале Планета КВН в Москве

Сто пятьдесят участниц со всей страны — рекорд за все десять лет существования конкурса.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В прошлом году организаторы "Миссис Россия Мира" решили, что в соревнованиях могут принять участие россиянки до 66 лет. Но в 2025-м самой возрастной было 92 года. А почему бы и нет? Говорят же, что красивая женщина — как дорогое вино: чем старше, тем ценнее.

Финал 10-й Всероссийского конкурса красоты и материнства Миссис Россия Мира в концертном зале Планета КВН в Москве

В прошлом году организаторы "Миссис Россия Мира" решили, что в соревнованиях могут принять участие россиянки до 66 лет. Но в 2025-м самой возрастной было 92 года. А почему бы и нет? Говорят же, что красивая женщина — как дорогое вино: чем старше, тем ценнее.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Красавиц отбирали в несколько этапов. Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, лидерские качества и социальную активность.

На фото: Александра Колегова (Воткинск).

Александра Колегова участвует в финале 10-го Всероссийского конкурса красоты и материнства Миссис Россия Мира на сцене концертного зала Планета КВН в Москве

Красавиц отбирали в несколько этапов. Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, лидерские качества и социальную активность.

На фото: Александра Колегова (Воткинск).

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

"Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину", — поясняется на сайте "Миссис Россия Мира".

На фото: победительница в специальной номинации "Мама года" Анастасия Шеховцова (в центре слева).

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

"Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину", — поясняется на сайте "Миссис Россия Мира".

На фото: победительница в специальной номинации "Мама года" Анастасия Шеховцова (в центре слева).

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Из всех конкурсов красоты этот, пожалуй, самый толерантный по условиям.

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Из всех конкурсов красоты этот, пожалуй, самый толерантный по условиям.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Например, есть номинация "Миссис Россия Plus Size". Победительницей в ней признали Юлию Гылыкову из Бурятии (на фото слева).

"Каждая из вас может стать миссис Бурятия и продолжить свой путь на других конкурсах! Верьте в себя, и все возможно!" писала она в соцсетях.

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Например, есть номинация "Миссис Россия Plus Size". Победительницей в ней признали Юлию Гылыкову из Бурятии (на фото слева).

"Каждая из вас может стать миссис Бурятия и продолжить свой путь на других конкурсах! Верьте в себя, и все возможно!" писала она в соцсетях.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Многие участницы не остались без призов. Специальную номинацию "Миссис талант" выиграла Анна Маковей.

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Многие участницы не остались без призов. Специальную номинацию "Миссис талант" выиграла Анна Маковей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Елене Назимовой вручили диплом в номинации "Достояние России".

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Елене Назимовой вручили диплом в номинации "Достояние России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Mrs Union Nation стала Екатерина Машковцева.

10-й конкурс красоты Миссис Россия Мира 2025

Mrs Union Nation стала Екатерина Машковцева.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Конкурс "Миссис мира" был организован в 1985-м на основе старейшего в мире конкурса красоты "Миссис Америка". Проводится в разных странах. В 2006-м прошел в Санкт-Петербурге, в 2007-м — в Сочи, в 2008-м — в Калининграде.

Финал 10-й Всероссийского конкурса красоты и материнства Миссис Россия Мира в концертном зале Планета КВН в Москве

Конкурс "Миссис мира" был организован в 1985-м на основе старейшего в мире конкурса красоты "Миссис Америка". Проводится в разных странах. В 2006-м прошел в Санкт-Петербурге, в 2007-м — в Сочи, в 2008-м — в Калининграде.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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