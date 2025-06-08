Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира"

Победительницей "Миссис Россия Мира" стала Александра Хватова из Петербурга
Победительницей конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.
Победительницей конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.
Корону ей передала прошлогодняя лауреатка Динара Саляхова из Казани — мать двоих детей и бодибилдер. В сентябре она еще и выиграла титул "Миссис Европа — 2024".
Корону ей передала прошлогодняя лауреатка Динара Саляхова из Казани — мать двоих детей и бодибилдер. В сентябре она еще и выиграла титул "Миссис Европа — 2024".
Александра представит Россию на международном финале конкурса Missis World. Ей также предстоит взять на себя некоторые общественно-социальные функции, связанные с благотворительностью и культурой.
Александра представит Россию на международном финале конкурса Missis World. Ей также предстоит взять на себя некоторые общественно-социальные функции, связанные с благотворительностью и культурой.
Сто пятьдесят участниц со всей страны — рекорд за все десять лет существования конкурса.
Сто пятьдесят участниц со всей страны — рекорд за все десять лет существования конкурса.
В прошлом году организаторы "Миссис Россия Мира" решили, что в соревнованиях могут принять участие россиянки до 66 лет. Но в 2025-м самой возрастной было 92 года. А почему бы и нет? Говорят же, что красивая женщина — как дорогое вино: чем старше, тем ценнее.
В прошлом году организаторы "Миссис Россия Мира" решили, что в соревнованиях могут принять участие россиянки до 66 лет. Но в 2025-м самой возрастной было 92 года. А почему бы и нет? Говорят же, что красивая женщина — как дорогое вино: чем старше, тем ценнее.
Красавиц отбирали в несколько этапов. Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, лидерские качества и социальную активность.
На фото: Александра Колегова (Воткинск).
Красавиц отбирали в несколько этапов. Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, лидерские качества и социальную активность.
На фото: Александра Колегова (Воткинск).
"Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину", — поясняется на сайте "Миссис Россия Мира".
На фото: победительница в специальной номинации "Мама года" Анастасия Шеховцова (в центре слева).
"Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину", — поясняется на сайте "Миссис Россия Мира".
На фото: победительница в специальной номинации "Мама года" Анастасия Шеховцова (в центре слева).
Из всех конкурсов красоты этот, пожалуй, самый толерантный по условиям.
Из всех конкурсов красоты этот, пожалуй, самый толерантный по условиям.
Например, есть номинация "Миссис Россия Plus Size". Победительницей в ней признали Юлию Гылыкову из Бурятии (на фото слева).
"Каждая из вас может стать миссис Бурятия и продолжить свой путь на других конкурсах! Верьте в себя, и все возможно!" — писала она в соцсетях.
Например, есть номинация "Миссис Россия Plus Size". Победительницей в ней признали Юлию Гылыкову из Бурятии (на фото слева).
"Каждая из вас может стать миссис Бурятия и продолжить свой путь на других конкурсах! Верьте в себя, и все возможно!" — писала она в соцсетях.
Многие участницы не остались без призов. Специальную номинацию "Миссис талант" выиграла Анна Маковей.
Многие участницы не остались без призов. Специальную номинацию "Миссис талант" выиграла Анна Маковей.
Елене Назимовой вручили диплом в номинации "Достояние России".
Елене Назимовой вручили диплом в номинации "Достояние России".
Mrs Union Nation стала Екатерина Машковцева.
Конкурс "Миссис мира" был организован в 1985-м на основе старейшего в мире конкурса красоты "Миссис Америка". Проводится в разных странах. В 2006-м прошел в Санкт-Петербурге, в 2007-м — в Сочи, в 2008-м — в Калининграде.
Конкурс "Миссис мира" был организован в 1985-м на основе старейшего в мире конкурса красоты "Миссис Америка". Проводится в разных странах. В 2006-м прошел в Санкт-Петербурге, в 2007-м — в Сочи, в 2008-м — в Калининграде.