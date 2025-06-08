Самая красивая женщина страны: 150 претенденток на "Миссис Россия Мира"

"Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину", — поясняется на сайте "Миссис Россия Мира".

На фото: победительница в специальной номинации "Мама года" Анастасия Шеховцова (в центре слева).