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Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла" - РИА Новости, 08.06.2025
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03:39 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/filolog-2021582712.html
Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла"
Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла" - РИА Новости, 08.06.2025
Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла"
Разговорное произношение слова "свеклА" в перспективе может вытеснить правильное "свЁкла", рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:39:00+03:00
2025-06-08T03:39:00+03:00
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разговорное произношение слова "свеклА" в перспективе может вытеснить правильное "свЁкла", рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. "СвеклА" - это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом "свЁкла", - сказала Каленчук. Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить "свеклА" не рекомендуется. "Пока все-таки нормативным мы считаем "свЁкла", - заключила Каленчук.
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общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла"

Филолог Каленчук: произношение слова "свекла" может измениться на разговорное

© Pixabay / Azeret76Свекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Pixabay / Azeret76
Свекла. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разговорное произношение слова "свеклА" в перспективе может вытеснить правильное "свЁкла", рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
"СвеклА" - это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом "свЁкла", - сказала Каленчук.
Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить "свеклА" не рекомендуется.
"Пока все-таки нормативным мы считаем "свЁкла", - заключила Каленчук.
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