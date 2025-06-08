https://ria.ru/20250608/filolog-2021582712.html

Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла"

Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла" - РИА Новости, 08.06.2025

Филолог рассказала о возможном изменении произношения слова "свекла"

Разговорное произношение слова "свеклА" в перспективе может вытеснить правильное "свЁкла", рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:39:00+03:00

2025-06-08T03:39:00+03:00

2025-06-08T03:39:00+03:00

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разговорное произношение слова "свеклА" в перспективе может вытеснить правильное "свЁкла", рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. "СвеклА" - это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом "свЁкла", - сказала Каленчук. Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить "свеклА" не рекомендуется. "Пока все-таки нормативным мы считаем "свЁкла", - заключила Каленчук.

https://ria.ru/20250427/kofe-2013647124.html

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2025

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общество, российская академия наук