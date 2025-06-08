https://ria.ru/20250608/ege-2021629447.html

В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков

В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков - РИА Новости, 08.06.2025

В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков

Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью "умных очков" с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:36:00+03:00

2025-06-08T14:36:00+03:00

2025-06-08T14:36:00+03:00

общество

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью "умных очков" с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные дни школьника не допустят, сообщил региональный комитет образования. Ранее в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео экзаменационных материалов, которые якобы снимались на камеру с помощью "умных очков", а ответы на задания ЕГЭ выпускник школы в Ленобласти получал через наушник. "Случай с "умными очками" еще раз показал неизбежность наказания – видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно – уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет", - говорится в сообщении на странице регионального комитета образования в соцсети "ВКонтакте". Как отмечают в ведомстве, выпускник, использовавший "умные очки", не сможет пересдать ЕГЭ в резервные дни. Комитет образования Ленинградской области просит школьников и их родителей ответственно относиться к правилам проведения экзаменов и не пытаться использовать гаджеты.

https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html

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общество, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)