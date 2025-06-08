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В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков - РИА Новости, 08.06.2025
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14:36 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ege-2021629447.html
В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков
В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков - РИА Новости, 08.06.2025
В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков
Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью "умных очков" с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:36:00+03:00
2025-06-08T14:36:00+03:00
общество
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью "умных очков" с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные дни школьника не допустят, сообщил региональный комитет образования. Ранее в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео экзаменационных материалов, которые якобы снимались на камеру с помощью "умных очков", а ответы на задания ЕГЭ выпускник школы в Ленобласти получал через наушник. "Случай с "умными очками" еще раз показал неизбежность наказания – видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно – уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет", - говорится в сообщении на странице регионального комитета образования в соцсети "ВКонтакте". Как отмечают в ведомстве, выпускник, использовавший "умные очки", не сможет пересдать ЕГЭ в резервные дни. Комитет образования Ленинградской области просит школьников и их родителей ответственно относиться к правилам проведения экзаменов и не пытаться использовать гаджеты.
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общество, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков

В Ленобласти выпускник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков с видеокамерой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена
Ученики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью "умных очков" с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные дни школьника не допустят, сообщил региональный комитет образования.
Ранее в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео экзаменационных материалов, которые якобы снимались на камеру с помощью "умных очков", а ответы на задания ЕГЭ выпускник школы в Ленобласти получал через наушник.
"Случай с "умными очками" еще раз показал неизбежность наказания – видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно – уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет", - говорится в сообщении на странице регионального комитета образования в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечают в ведомстве, выпускник, использовавший "умные очки", не сможет пересдать ЕГЭ в резервные дни.
Комитет образования Ленинградской области просит школьников и их родителей ответственно относиться к правилам проведения экзаменов и не пытаться использовать гаджеты.
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ОбществоЛенинградская областьФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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