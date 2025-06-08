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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
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08:17 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/bpl-2021592773.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:17:00+03:00
2025-06-08T08:17:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность была объявлена в 2.47 мск, она продлилась более пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность была объявлена в 2.47 мск, она продлилась более пяти часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
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Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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