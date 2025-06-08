https://ria.ru/20250608/bpl-2021592773.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:17:00+03:00

2025-06-08T08:17:00+03:00

2025-06-08T08:17:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Опасность была объявлена в 2.47 мск, она продлилась более пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность