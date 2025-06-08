https://ria.ru/20250608/ataka-2021661950.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Два человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области, также повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:40:00+03:00

2025-06-08T19:40:00+03:00

2025-06-08T19:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области, также повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Пострадали два человека, один из которых боец подразделения "Орлан". В районе села Чайки Белгородского района от удара FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и контузией бригада СМП доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Посечён осколками автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты беспилотники. Гладков уточнил, что от падения обломков в посёлке Майский в частном доме посечён фасад и перебита линия электропередачи. В посёлке Дубовое повреждены кровли частного дома и надворной постройки. В селе Никольское Белгородского района от детонации FPV-дрона в двух частных домах повреждено остекление. "В результате атаки беспилотника в посёлке Майский повреждено здание коммерческого объекта. В посёлке Малиновка дрон сдетонировал о землю — повреждён фасад социального объекта. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Октябрьский — частное домовладение получило значительные повреждения", - добавил Гладков. По его словам, боец "Орлана" получил ранения при исполнении служебных задач в селе Грушевка Волоконовского района. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, в селе Грушевка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено. Ещё один дрон ударил по грузовому автомобилю — транспортное средство повреждено. В посёлке Малиново от ударов БПЛА повреждён газопровод, утечка газа устранена. Также повреждён инфраструктурный объект связи. "​​​В городе Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждено остекление. В городе Шебекино дрон попал в антидроновую сетку МКД. Вследствие чего упал и сдетонировал о землю — посечено окно в одной из квартир. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрелов посечены кровли, остекление и фасады в семи частных домах и одном двухэтажном МКД. Кроме того, повреждены надворная постройка и линия электропередачи", - добавил губернатор. Также в городе Валуйки от ударов дронов повреждены инфраструктурный объект связи, остекление двух квартир МКД и легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

https://ria.ru/20250529/boets-2019727908.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины