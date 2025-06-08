В Мадриде прошла массовая антиправительственная акция
Около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в Мадриде
© Getty Images / Marcos del MazoАнтиправительственная акция в центре Мадрида
© Getty Images / Marcos del Mazo
Антиправительственная акция в центре Мадрида
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МАДРИД, 8 июн — РИА Новости. Около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в центре Мадрида, организованной главной оппозиционной правой Народной партией (НП), передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
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"Рассчитайтесь с демократией. Проведите выборы. Мы хотим их уже сейчас, потому что никто вас для этого не выбирал", — заявил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо, выступая перед многотысячной аудиторией на площади Испании.
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Это уже шестая акция протеста, организованная политической силой Фейхоо за время нынешней легислатуры. Митинг проходил под лозунгом "Мафия или демократия". На площади и прилегающих улицах собрались люди с испанскими флагами и плакатами с призывами к отставке премьер-министра королевства Педро Санчеса. Участники скандировали: "Санчес, в отставку!", "Свобода!" и "Мафия — вон!".
На митинге также выступила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, которая обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики. В свою очередь мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда обвинил главу правительства в превращении официальной резиденции — дворца Монклоа — в "центр семейного бизнеса".
Несмотря на просьбу организаторов не использовать партийную символику, в толпе всё же были замечены флаги НП.
В ответ на акцию представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) назвали её "провалом". Министр образования Пилар Алегрия заявила, что музыкальная "группа Estopa собирает больше зрителей, чем Фейхоо". Министр культуры Эрнест Уртасун назвал протест "актом политического отчаяния" и сравнил риторику оппозиции с "трампизмом и методами крайне правых".
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