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На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 07.06.2025
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17:21 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021532582.html
На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией
На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 07.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией
Томас Фази в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он намеренно саботировал переговоры с Россией накануне встречи в Стамбуле. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:21:00+03:00
2025-06-07T17:21:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
стамбул
амурская область
владимир мединский
россия
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Томас Фази в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он намеренно саботировал переговоры с Россией накануне встречи в Стамбуле."Крокодиловы слезы. Это именно то, чего Зеленский хотел все это время: продолжения войны. Вот почему он саботировал мирные переговоры, совершив теракт..." — написал он.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать. Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.На следующий день в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021482257.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, стамбул, амурская область, владимир мединский, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Стамбул, Амурская область, Владимир Мединский, Россия, В мире
На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией

Томас Фази: Зеленский саботировал переговоры с Россией, потому что хочет войны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Томас Фази в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он намеренно саботировал переговоры с Россией накануне встречи в Стамбуле.
"Крокодиловы слезы. Это именно то, чего Зеленский хотел все это время: продолжения войны. Вот почему он саботировал мирные переговоры, совершив теракт..." — написал он.
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Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать. Глава киевского режима взял на себя ответственность за теракты.
На следующий день в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСтамбулАмурская областьВладимир МединскийРоссияВ мире
 
 
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